ClearType Switch 1.1 ClearType Switch - утилита, которая объединяет в одном окне все настройки сглаживания шрифтов и регулировки ClearType, позволяя пользователю легко и быстро выбрать AMP Font Viewer 3.86 AMP Font Viewer - довольно мощный менеджер как установленных, так и не установленных в системе шрифтов. Позволяет просматривать, устанавливать и удалять шрифты, FontViewOK 4.88 FontViewOK - небольшая бесплатная программа, предназначенная для быстрого просмотра установленных в операционной системе шрифтов

Просмотрщик шрифтов 1.0 Просмотрщик шрифтов - маленькая программа, которая отобразит все установленные на ПК шрифты, а также покажет как они выглядят на произвольно введенном тексте Fast Font Set 1.1.1 Fast Font Set - программа, которая позволяет Вам выбрать шрифты для ваших нужд. Теперь легко выбрать шрифт, который вам необходим среди всех шрифтов, установленных iFP 1.0 iFP - полезная программа, облегчающая процесс подбора и просмотра шрифтов, установленных в системе.