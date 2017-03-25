Format Factory 4.0.0.0 Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и графические файлы, во все наиболее популярные форматы файлов Free Audio Converter 5.1.2.323 Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация файлов, а также имеется возможность создания МР3 максимально возможного качества jetAudio 8.1.5 Basic Это универсальный проигрыватель музыкальных и видео файлов, риппер, конвертер и т.д., в общем, все в одном комплекте

XviD4PSP 7.0.370 XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие) Free Studio 6.6.34.315 Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью данного пакета программ можно легко конвертировать медиафайлы в различные форматы (в том числе и для различных мобильных устройств), редактировать XRECODE 3 1.54 XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и граббинг многоканальных Audio CD