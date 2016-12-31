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ICQ- Free chat and video calls для Android

ICQ- Free chat and video calls 6.13 для Android

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Описание ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidОписание   Скачать ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidСКАЧАТЬ (15,63 Мб) Скриншоты ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidОтзывы (7)  Видеоролик к программе ICQ- Free chat and video calls 6.13 для AndroidВидеоролик  
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4.16 из 5, всего оценок - 44
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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ICQ- Free chat and video calls — официальный клиент для Android-смартфонов с уведомлениями для быстрого чтения и ответа на сообщения. Позволяет общаться с друзьями в любой точке, где есть доступ в интернет. Вы можете изменять свои данные, искать новых друзей, управлять списком контактов. В сообщениях можно вставлять смайлики. Также есть поддержка прямого общения с друзьями в чате Facebook.

Особенности приложения:

  • Высокое качество видеозвонков.
  • Стабильное качество связи по сетях 3G, 4G, LTE или Wi-fi.
  • Стикеры и смайлы для выражения ваших эмоций.
  • Фото и видео сообщения.
  • Групповые чаты. 
Что нового в ICQ- Free chat and video calls 6.13 для Android?
  • Поставьте новый аватар - проявите фантазию и используйте фильтры, бейджи, стикеры и другие инструменты.
  • Функционал редактора расширяется, добавлены новые рамки и маски.
  • В истории теперь можно добавлять фотки и видео из галереи.
  • Добавлен ярлык быстрого запуска камеры, чтобы вы не пропустили удачный момент для съемки.
Скриншоты ICQ- Free chat and video calls:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 71 655
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа ICQ- Free chat and video calls отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ICQ- Free chat and video calls

стэп про ICQ Mobile 5.0.8 для Android [01-03-2014]

ребят чо занах говнище
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сука про ICQ Mobile 4.0.8 для Android [07-12-2013]

гавно
| 1 | Ответить

Totti FrAnchesk0 про ICQ Mobile 4.0.8 для Android [10-11-2013]

privet
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neo про ICQ Mobile 4.0.7 для Android [26-04-2013]

приложение не установлено
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irena про ICQ Mobile 4.0.4 для Android [04-03-2013]

И нифига он не идет.
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