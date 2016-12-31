ICQ- Free chat and video calls — официальный клиент для Android-смартфонов с уведомлениями для быстрого чтения и ответа на сообщения. Позволяет общаться с друзьями в любой точке, где есть доступ в интернет. Вы можете изменять свои данные, искать новых друзей, управлять списком контактов. В сообщениях можно вставлять смайлики. Также есть поддержка прямого общения с друзьями в чате Facebook.

Особенности приложения: