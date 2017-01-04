Скачать Яндекс.Браузер
Exif Pilot для Windows

Exif Pilot 4.13.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Exif Pilot 4.13.3Описание   Скачать Exif Pilot 4.13.3СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты Exif Pilot 4.13.3Скриншоты (2)   Статистика Exif Pilot 4.13.3Статистика   Отзывы о Exif Pilot 4.13.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Exif Pilot - бесплатный EXIF редактор. Используется для просмотра EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных, а также для редактирования и создания EXIF и IPTC данных. Поддерживаемыт форматы: JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CR2, CRW, JP2, ORF, SRW, ARW, SR2 и PSD - читает, редактирует и создаетние метаданных; RAW изображения, включая MRW, RW2, PGF, EPS и RAF - только чтение.

Возможности Exif Pilot:

  • Просмотр EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных.
  • Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.
  • Редактирование некоторых Makernote тегов.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в XML формат.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в MS Excel формат.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в текстовый файл (CSV формат).
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в/из XMP.
  • Задание тегов для экспорта.
Что нового в Exif Pilot 4.13.3?
  • Исправлены некоторые ошибки.
Скриншоты Exif Pilot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Exif Pilot

Admin

Отзывов о программе Exif Pilot 4.13.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

RoboForm

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

Free Download Manager

 
 