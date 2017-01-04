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5 Exif Pilot - бесплатный EXIF редактор. Используется для просмотра EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных, а также для редактирования и создания EXIF и IPTC данных. Поддерживаемыт форматы: JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CR2, CRW, JP2, ORF, SRW, ARW, SR2 и PSD - читает, редактирует и создаетние метаданных; RAW изображения, включая MRW, RW2, PGF, EPS и RAF - только чтение. Возможности Exif Pilot: Просмотр EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных.

Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.

Редактирование некоторых Makernote тегов.

Экспорт/импорт EXIF и IPTC в XML формат.

Экспорт/импорт EXIF и IPTC в MS Excel формат.

Экспорт/импорт EXIF и IPTC в текстовый файл (CSV формат).

Экспорт/импорт EXIF и IPTC в/из XMP.

Задание тегов для экспорта. EXIF Pilot Pro для Windows Что нового в Exif Pilot 4.13.3?

Исправлены некоторые ошибки.