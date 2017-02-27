Aml Pages для Windows

Aml Pages 9.78.2683

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Описание Aml Pages 9.78.2683Описание   Скачать Aml Pages 9.78.2683СКАЧАТЬ (4,75 Мб) Скриншоты Aml Pages 9.78.2683Скриншоты (9)   Статистика Aml Pages 9.78.2683Статистика   Отзывы о Aml Pages 9.78.2683Отзывы (6)  
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2.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.57 из 5
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Aml Pages - это электронная записная книжка, оперативный блокнот на все случаи жизни, каталогизатор. Позволяет хранить различную информацию: личные записки, e-mails, картинки, фрагменты веб страниц, URL, документы, пароли.

Возможности Aml Pages:

  • Текстовый редактор с поддержкой форматирования, вставкой таблиц и изображений, удобными стилями форматирования и метками.
  • Мощный полнофункциональный поиск с массой настроек и выбором областей документа.
  • Поддержка форматирования позволяет работать с текстом - используя привычные приемы.
  • Защита данных паролем.
  • С помощью панели Aml Assist можно управлять окном программы, сохранять тексты и веб страницы из многих популярных программ (MS Office и OpenOffice.org, Outlook и The Bat и веб браузеров: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Maxthon, Google Chrome).
  • Синтаксическая подсветка текста. Поддерживает подсветку C++, MFC, Delphi, Java, HTML, писем электронной почты, NSIS-скрипт, WTL, Perl и др.
  • Компрессия данных.
  • Бесплатные плагины расширяют функциональность: добавление проверки орфографии, экспорт документа в формат CHM. автоматическое резервное копирование и др
Что нового в Aml Pages 9.78.2683?
  • добавлено: вторая копия запущенная с ограниченными привилегиями умеет активизировать первую копию Aml Pages, работающие с повышенными привилегиями (запущена под администратором);
  • добавлено: регистрационное имя пользователя пишется в заголовке главного окна Aml Pages с символов "^", если есть админские права;
Скриншоты Aml Pages:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение в работе программы40 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки

Отзывы о программе Aml Pages

Денис про Aml Pages 9.70.2608 [21-02-2016]

Корявое редактирование дерева категорий
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Carc в ответ Денис про Aml Pages 9.70.2608 [13-03-2016]

В Aml Pages нет ДЕРЕВА категорий...
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Андрiй про Aml Pages 9.44.2379 [09-06-2013]

веду с ее помощю дневник, альтернатив пока нету
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Ленар про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

Темный, ты ничего не понял! Это не редактор текста - это органайзер заметок! Никакой ????PAD отродясь не умеет так организовывать обрывки всего и вся, как эта софтина! Отличная штука!
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Imqer про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

DPad вообще не для этого...
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Temnui про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

Отстой полный DPad отличная замена + полностью бесплатный
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