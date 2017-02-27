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5 Aml Pages - это электронная записная книжка, оперативный блокнот на все случаи жизни, каталогизатор. Позволяет хранить различную информацию: личные записки, e-mails, картинки, фрагменты веб страниц, URL, документы, пароли.



Возможности Aml Pages: Текстовый редактор с поддержкой форматирования, вставкой таблиц и изображений, удобными стилями форматирования и метками.

Мощный полнофункциональный поиск с массой настроек и выбором областей документа.

Поддержка форматирования позволяет работать с текстом - используя привычные приемы.

Защита данных паролем.

С помощью панели Aml Assist можно управлять окном программы, сохранять тексты и веб страницы из многих популярных программ (MS Office и OpenOffice.org, Outlook и The Bat и веб браузеров: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Maxthon, Google Chrome).

Синтаксическая подсветка текста. Поддерживает подсветку C++, MFC, Delphi, Java, HTML, писем электронной почты, NSIS-скрипт, WTL, Perl и др.

Компрессия данных.

Бесплатные плагины расширяют функциональность: добавление проверки орфографии, экспорт документа в формат CHM. автоматическое резервное копирование и др Что нового в Aml Pages 9.78.2683?

добавлено: вторая копия запущенная с ограниченными привилегиями умеет активизировать первую копию Aml Pages, работающие с повышенными привилегиями (запущена под администратором);

добавлено: регистрационное имя пользователя пишется в заголовке главного окна Aml Pages с символов "^", если есть админские права;