Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и графические файлы, во все наиболее популярные форматы файлов
Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует поддержка всех современных видео и аудио кодеков, имеются широкие настройки параметров кодирования, встроенные пресеты, двухпроходное кодирование
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно применять различные фильтры для изображения и звука. Не требует дополнительных кодеков и модулей
Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью данного пакета программ можно легко конвертировать медиафайлы в различные форматы (в том числе и для различных мобильных устройств), редактировать
MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в формате DivX и AVI в MKV. Поддерживаются все современные кодеки и форматы субтитров