WinService Pro для Windows

WinService Pro 5.0

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Описание WinService Pro 5.0Описание   Скачать WinService Pro 5.0СКАЧАТЬ (5,53 Мб) Скриншоты WinService Pro 5.0Скриншоты (9)   Статистика WinService Pro 5.0Статистика   Отзывы о WinService Pro 5.0Отзывы (3)  
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4.89 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.89 из 5
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WinService Pro - система для учета заказов в сервисном центре (ремонтной мастерской). Позволяет вести журнал заказов по приему техники в ремонт, выписывать квитанцию и акт выполненных работ. Есть возможность заведения справочников: клиенты, фирмы производители, модели, детали, неисправности, комплектации. Показывает отчет по ремонту за период по клиенам и мастерам, расчету прибыли при учете стоимости затрат на ремонт. Проста в использовании имеет интуитивно понятный интерфейс.

Особенности WinService Pro:

  • Настройка печатных форм.
  • При заполнении заказа на приемку оборудования данные берутся из справочников, составляется калькуляция заказа на основании стоимости деталей и стоимости работ.
  • Каждая запись в справочнике или журнале имеет дату создания и дату изменения пользователем системы.
Что нового в WinService Pro 5.0?
  • Исправлена ошибка ввода клиентов в заказе, приходной и расходной накладной. Добавлена возможность выбирать контрагента и фирму при вводе оплаты.
  • Добавлена возможность разделения клиентов на физические и юридические лица.
Скриншоты WinService Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2800 руб.
Ограничение в работе программыколичество записей
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 203
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Редакторы - Просмотр
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Отзывы о программе WinService Pro

Ирина про WinService Pro 4.7 [14-09-2016]

Очень удобная программа для сервиса
| 1 | Ответить

Роман про WinService Pro 3.5 [17-12-2014]

Спасибо! замечательная програмулина!!! у нас в авторизированом сервисе была похожа по смыслу. пойдёт!!! +5
2 | | Ответить

механик про WinService Pro 2.4 [25-06-2012]

Полезная программа.
2 | | Ответить

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