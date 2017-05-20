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5 WinService Pro - система для учета заказов в сервисном центре (ремонтной мастерской). Позволяет вести журнал заказов по приему техники в ремонт, выписывать квитанцию и акт выполненных работ. Есть возможность заведения справочников: клиенты, фирмы производители, модели, детали, неисправности, комплектации. Показывает отчет по ремонту за период по клиенам и мастерам, расчету прибыли при учете стоимости затрат на ремонт. Проста в использовании имеет интуитивно понятный интерфейс. Особенности WinService Pro: Настройка печатных форм.

При заполнении заказа на приемку оборудования данные берутся из справочников, составляется калькуляция заказа на основании стоимости деталей и стоимости работ.

Каждая запись в справочнике или журнале имеет дату создания и дату изменения пользователем системы. Что нового в WinService Pro 5.0?

Исправлена ошибка ввода клиентов в заказе, приходной и расходной накладной. Добавлена возможность выбирать контрагента и фирму при вводе оплаты.

Добавлена возможность разделения клиентов на физические и юридические лица.