Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
Регистрация документов организации 4.2
Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,
СППР "Выбор" 7.0.0.508
Система поддержки принятия решений (СППР) "Выбор" - аналитическая система, основанная на методе анализа иерархий (МАИ), является простым и удобным средством, которое
Окна.NET 2.8
Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное
PDS-Price 2.14
PDS-Price - программа для обработки прайс-листов, позволяющая автоматизировать работу по загрузке и анализу прайс-листов поставщиков
Экспедитор+ 2.4
Экспедитор+ - программа автоматизации деятельности транспортно-экспедиционных предприятий