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Angry Birds для Android

Angry Birds 7.9.2 для Android

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Описание Angry Birds 7.9.2 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds 7.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (98,18 Мб) Скриншоты Angry Birds 7.9.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds 7.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds 7.9.2 для AndroidОтзывы (17)  
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4.31 из 5, всего оценок - 591
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Angry Birds – жадные свиньи похитили у птичек яйца, чем очень их рассердили. В этой забавной аркаде вы выступаете на стороне обиженных и должны помочь отомстить злодеям. Трусливые свиньи попрятались в укрытия и, временами, достать их будет очень не просто.

Атакуйте похитителей птичками, но учитывайте реалистичную физику в игре и уникальные способности некоторых пернатых. Что бы достичь три звезды на уровне, придется хорошенько постараться, но награда того стоит. Пройдя уровни на «отлично» вы получите такие усиления: Sling Scope, помогающее целиться; King Sling, увеличивающее силу выстрела; Super Seeds, увеличивающее размер птиц; Birdquake, разрушающее защитные сооружения свиней. Если игра совсем зашла в тупик, то на помощь (за дополнительную плату) можно призвать Могучего орла, он сокрушит все преграды и уничтожит всех злодеев. 

Большое количество уникальных уровней не даст вам передохнуть в этой эпической борьбе сердитых птичек и коварных свиней.

Что нового в Angry Birds 7.9.2 для Android?
  • Мы устранили ряд незначительных проблем с целью улучшения взаимодействия с пользователем.
Скриншоты Angry Birds:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 295 787
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Angry Birds

васил про Angry Birds 4.0.0 для Android [16-01-2014]

класс
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Olesya54 про Angry Birds 3.4.0 для Android [02-12-2013]

Ну блин Энгри бёрдс уже стали классикой игр) А в новую часть где играть онлайн можно все играли уже? Если комуто пригодится, здесь есть http://goo.gl/YdWpr9 Ссылку придется скопировать ручками)
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супер) про Angry Birds 3.1.2 для Android [01-06-2013]

класс!!!:)
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Анна про Angry Birds 3.1.0 для Android [26-03-2013]

Мне нравится!
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rrr про Angry Birds 3.0.0 для Android [08-03-2013]

Играй в Angry Birds c новым приложением для Chrome!
Деоьмо а не сайт-мне не нужно новое приложение!
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