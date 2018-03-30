Angry Birds – жадные свиньи похитили у птичек яйца, чем очень их рассердили. В этой забавной аркаде вы выступаете на стороне обиженных и должны помочь отомстить злодеям. Трусливые свиньи попрятались в укрытия и, временами, достать их будет очень не просто.

Атакуйте похитителей птичками, но учитывайте реалистичную физику в игре и уникальные способности некоторых пернатых. Что бы достичь три звезды на уровне, придется хорошенько постараться, но награда того стоит. Пройдя уровни на «отлично» вы получите такие усиления: Sling Scope, помогающее целиться; King Sling, увеличивающее силу выстрела; Super Seeds, увеличивающее размер птиц; Birdquake, разрушающее защитные сооружения свиней. Если игра совсем зашла в тупик, то на помощь (за дополнительную плату) можно призвать Могучего орла, он сокрушит все преграды и уничтожит всех злодеев.

Большое количество уникальных уровней не даст вам передохнуть в этой эпической борьбе сердитых птичек и коварных свиней.