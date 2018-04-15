Экзаменационные билеты ПДД ("C","D") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "C" и "D". Содержит 40 билетов по 20 вопросов, которые полностью соответствуют официальным билетам ГИБДД в редакции от 20 ноября 2010 г., а также Правила дорожного движения РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 мая 2010 года и таблицу штрафов за нарушения ПДД, действующих с 20 ноября 2010 г.
В программе предусмотрено 2 режима:
Режим тренировки. Здесь вы можете посмотреть комментарий к каждому вопросу, при даче неправильного ответа система сообщит вам об этом и попросит дать правильный ответ.
Режим экзамена в котором Вам дается 20 минут и 20 случайно сгенерированных вопросов по соответствующей тематике. Допускается не более 2 ошибок для сдачи. Экзамен завершается либо по истечении времени, либо если вы дали ответы на все вопросы. По окончании экзамена выводятся результаты. Вы получите разъяснение на каждый неправильно отвеченный вопрос.
Stamina - программа для тех, кто хочет научиться набирать текст на клавиатуре всеми десятью пальцами. Поможет она и тем, кто желает усовершенствовать навыки печати и
Отзывы о программе Экзаменационные билеты ПДД
Виктор Егорович про Правила дорожного движения. Подготовка к экзамену ГИБДД ("C","D") 2.1.1 [22-01-2011]
программа хороша но почему без развертки очень мелкие картинки | | Ответить
VicingEricRj про Правила дорожного движения. Подготовка к экзамену ГИБДД ("C","D") 2.1.1 [14-01-2011]
Я, уже, по другой категории A,B,C,D написал - программа ОТЛИЧНАЯ!!! А, "пользователю 1" на такие вопросы надо "СМОТРЕТЬ ШИРШЕ". У друзей была похожая ситуация, все решили связавшись по мейлу с производителем программы.
Так, что, не надо слушать ....... людей. Друг готовился и сдал экзамен в ГИБДД
на отлично. Книги стоят 300-600 руб. 1 | 1 | Ответить
пользователь 1 про Правила дорожного движения. Подготовка к экзамену ГИБДД ("C","D") 2.1.1 [12-01-2011]
Господа! SMS ушло, деньги тоже, а ответного кода активации программы - НЕТ!!!
Так, что, Вам, решать - "КАЧАТЬ ИЛИ, НЕ КАЧАТЬ" | | Ответить