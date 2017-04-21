Яндекс — виджет для домашнего экрана, позволяющий производить быстрый поиск через поисковый сервис Яндекса. Утилита помнит историю запросов, позволяет производить поиск с учетом вашего местоположения.

Также вы можете настроить и другие популярные сервисы разработчика. Среди доступных можно выделить следующие: Новости, Котировки валют, Места рядом, Телепрограмма, Афиша и другие.

В «Места рядом» вы сможете найти ближайшие организации, аптеки, магазин или другой объект используя поиск или каталог.

Выводите на главный экран всю важную информацию и будьте в курсе о погоде, пробках, последних событиях в вашем регионе и другой информации. Используйте голосовой поиск и не отвлекайтесь от набора текста, если вы за рулем или идете по улице.