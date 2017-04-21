Яндекс для Android

Яндекс 6.20 для Android

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Описание Яндекс 6.20 для AndroidОписание   Скачать Яндекс 6.20 для AndroidСКАЧАТЬ (23,08 Мб) Скриншоты Яндекс 6.20 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Яндекс 6.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс 6.20 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс — виджет для домашнего экрана, позволяющий производить быстрый поиск через поисковый сервис Яндекса. Утилита помнит историю запросов, позволяет производить поиск с учетом вашего местоположения.

Также вы можете настроить и другие популярные сервисы разработчика. Среди доступных можно выделить следующие: Новости, Котировки валют, Места рядом, Телепрограмма, Афиша и другие.

В «Места рядом» вы сможете найти ближайшие организации, аптеки, магазин или другой объект используя поиск или каталог.

Выводите на главный экран всю важную информацию и будьте в курсе о погоде, пробках, последних событиях в вашем регионе и другой информации. Используйте голосовой поиск и не отвлекайтесь от набора текста, если вы за рулем или идете по улице. 

Что нового в Яндекс 6.20 для Android?

  • У некоторых из вас появится новая карточка - персонализированная лента публикаций Дзен. Дзен собирает в ленту статьи, новости и видео, которые будут интересны именно вам. 

  • А еще приложение стало запускаться немного быстрее, и на устройствах Huawei временно отключена голосовая активация для устранения проблемы с конфликтом при доступе к аудио.
Скриншоты Яндекс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 12 539
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плагины, аддоны
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Отзывы о программе Яндекс

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