Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "A", "B", "C" и "D". Содержит 80 билетов по 20 вопросов, которые полностью соответствует официальным билетам ГИБДД в редакции от 20 ноября 2010 г., а также Правила дорожного движения РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 мая 2010 года и таблицу штрафов за нарушения ПДД, действующих с 20 ноября 2010 г.
В программе предусмотрено 2 режима:
Режим тренировки. Здесь вы можете посмотреть комментарий к каждому вопросу, при даче неправильного ответа система сообщит вам об этом и попросит дать правильный ответ.
Режим экзамена в котором Вам дается 20 минут и 20 случайно сгенерированных вопросов по соответствующей тематике. Допускается не более 2 ошибок для сдачи. Экзамен завершается либо по истечении времени, либо если вы дали ответы на все вопросы. По окончании экзамена выводятся результаты. Вы получите разъяснение на каждый неправильно отвеченный вопрос.
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Отзывы о программе Экзаменационные билеты ПДД
Дмитрий про Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") 2017 7.0 [21-10-2017]
Здравствуйте,купил у вас программу,интересует следующее: Смогу ли я воспользоваться,этим же ключом,после переустановки Windows? | 1 | Ответить
FatalSoft в ответ Дмитрий про Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") 2017 7.0 [21-10-2017]
Здравствуйте. Да, регистрационный код привязывается к "железу" Вашего ПК. В случае проблем Вы всегда можете обратиться в службу нашей технической поддержки (support@pdd-bilet.ru). | | Ответить
FatalSoft про Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") 2014-2015 5.4 [14-04-2015]
Анастасия, свяжитесь с нашей технической поддержкой (support@pdd-bilet.ru) | | Ответить
Анастасия про Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") 2014-2015 5.4 [13-04-2015]
Вчера купила через смс код программы, но на почту код так и не пришёл, а деньги сняли, что делать???? 1 | 5 | Ответить
Жора про Экзаменационные билеты ПДД ("A","B","C","D") 2014-2015 5.3 [13-01-2015]
И зачем покупать программу, если на этом же сайте есть Билеты ПДД бесплатные и с большим функционалом? А в инете полно сайтов с онлайн-тестами. | 2 | Ответить
Светка про ПДД. Правила дорожного движения. Подготовка к экзамену ГИБДД ("A","B","C","D") 3.2 [17-02-2013]
Эта программа, как и все от этого разработчика, дорогая- и не стоит своих денег. На этом же сайте есть "Билеты по ПДД. Экзамен ГИБДД" - бесплатная и с лучшим функционалом. А главное- без ошибок 2 | 3 | Ответить