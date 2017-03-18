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4.25 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.25 из 5

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5 TeamViewer - программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.



Основные возможности TeamViewer: Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;

Возможность обмена файлами;

Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);

Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;

Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;

Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;

Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;

Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;

Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных. TeamViewer для Windows

TeamViewer для iOS

TeamViewer для Android Что нового в TeamViewer 12.0.72647 для Mac?

Различные улучшения и исправления