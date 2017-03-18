TeamViewer для Mac

TeamViewer 12.0.72647 для Mac

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Описание TeamViewer 12.0.72647 для MacОписание   Скачать TeamViewer 12.0.72647 для MacСКАЧАТЬ (32,28 Мб) Скриншоты TeamViewer 12.0.72647 для MacСкриншоты (3)   Статистика TeamViewer 12.0.72647 для MacСтатистика   Отзывы о TeamViewer 12.0.72647 для MacОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
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TeamViewer - программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.

Основные возможности TeamViewer:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.

 

Что нового в TeamViewer 12.0.72647 для Mac?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты TeamViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 801
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Утилиты
 Программа TeamViewer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе TeamViewer

Admin

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