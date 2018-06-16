CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
SHAREit 3.9.98_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
YouTube Go 0.26.67 для Android
YouTube Go – не всегда качество мобильной связи позволяет просматривать ролики на YouTube. Для таких ситуаций, корпорация Google решила подготовить специальное
TrashBox Client 0.2.7 для Android
TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а
µTorrent 4.8.2 для Android
µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
AirDroid 4.1.8.0 для Android
AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows