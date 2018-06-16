tTorrent Lite для Android

tTorrent Lite 1.5.13 для Android

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Описание tTorrent Lite 1.5.13 для AndroidОписание   Скачать tTorrent Lite 1.5.13 для AndroidСКАЧАТЬ (7,55 Мб) Скриншоты tTorrent Lite 1.5.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика tTorrent Lite 1.5.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о tTorrent Lite 1.5.13 для AndroidОтзывы (4)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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tTorrent Lite — торрент-клиент, позволяющий скачивать и раздавать файлы с Android-смартфона. Имеется интеграция с поисковыми системами для быстрого поиска нужных файлов. Можно настроить количество одновременных загрузок, ограничить скорость раздачи и загрузки. 

Основные возможности приложения:

  • Создание торрент-файлов.
  • Выбор отдельных файлов для скачивания.
  • Несколько режимов работы: «только по Wifi», «Wifi или WiMAX».
  • Поддержка прокси (SOCKS, HTTP) и шифрование.
  • Поддержка UPnP, NAT-PMP и IP-фильтров.
  • Запись файлов на съемный накопитель (для Android 5.0 и выше).
Скриншоты tTorrent Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 63 004
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
 Программа tTorrent Lite отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе tTorrent Lite

djzarv про tTorrent Lite 1.1.3.2 для Android [02-07-2013]

все торренты для нее "недопустимый файл торрента"
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Vasiliy про tTorrent Lite 0.7.1 для Android [23-04-2011]

при установке требует пароль и логин.
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Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]

И еще хорошая новость файлы качаются по очереди, и появляются в папочке по мере закачки!
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Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]

Реально рабочая программа очень простая, но нельзя выбирать файлы для загрузки, торрент качается целиком, и в Лайт версии ограничение по скорости 100КБ\сек это жесть!
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