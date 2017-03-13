Интерпретатор КОНЦЕПТ - это технология и интерпретатор языка программирования. Ориентирован на обработку строк, списков, фактов и разнородных структур данных. Имеются средства генерации по шаблону и сопоставления по образцу. Встроенная база фактов позволяет на высоком уровне работать с такими моделями данных, как: семантические сети, фреймы, объекты, множества фактов, графы, иерархии, словари и др. Не требует инсталяции и дополнительных настроек компьютера.
Основной целью КОНЦЕПТА является создание инструмента для простой и быстрой разработки программ в понятиях, используемых человеком при описании окружающего мира. Текущая реализация не предназначена для разработки программ, требующих высокую степень надежности и производительности, многопользовательский режим использования. Разработанные программы имеют ограниченный диалоговый интерфейс.
Что нового в Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5?
Добавлены новые встроенные команды и переменные.
Возможность подключить и использовать морфологический словарь русского языка, что позволяет реализовывать на КОНЦЕПТ программы обработки фраз естественного языка.
Возможность запускать программы на КОНЦЕПТ на сайтах в Интернет в режиме CGI, реализовывать WEB-сервисы.
На сайте программы добавлены новые примеры и статьи.