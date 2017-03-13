Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5 Описание СКАЧАТЬ ( 1,63 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.60 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 3.60 из 5

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5 Интерпретатор КОНЦЕПТ - это технология и интерпретатор языка программирования. Ориентирован на обработку строк, списков, фактов и разнородных структур данных. Имеются средства генерации по шаблону и сопоставления по образцу. Встроенная база фактов позволяет на высоком уровне работать с такими моделями данных, как: семантические сети, фреймы, объекты, множества фактов, графы, иерархии, словари и др. Не требует инсталяции и дополнительных настроек компьютера.



Основной целью КОНЦЕПТА является создание инструмента для простой и быстрой разработки программ в понятиях, используемых человеком при описании окружающего мира. Текущая реализация не предназначена для разработки программ, требующих высокую степень надежности и производительности, многопользовательский режим использования. Разработанные программы имеют ограниченный диалоговый интерфейс. Что нового в Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5?

Добавлены новые встроенные команды и переменные.

Возможность подключить и использовать морфологический словарь русского языка, что позволяет реализовывать на КОНЦЕПТ программы обработки фраз естественного языка.

Возможность запускать программы на КОНЦЕПТ на сайтах в Интернет в режиме CGI, реализовывать WEB-сервисы.

На сайте программы добавлены новые примеры и статьи. Скриншоты Интерпретатор КОНЦЕПТ: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 2 323 Разработчик ДВ Последнее обновление 13.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Прочие языки - Средства разработки Отзывы о программе Интерпретатор КОНЦЕПТ Admin Отзывов о программе Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости