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Интерпретатор КОНЦЕПТ для Windows

Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5

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Описание Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5Описание   Скачать Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5СКАЧАТЬ (1,63 Мб) Скриншоты Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5Скриншоты (3)   Статистика Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5Статистика   Отзывы о Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5Отзывы (0)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Интерпретатор КОНЦЕПТ - это технология и интерпретатор языка программирования. Ориентирован на обработку строк, списков, фактов и разнородных структур данных. Имеются средства генерации по шаблону и сопоставления по образцу. Встроенная база фактов позволяет на высоком уровне работать с такими моделями данных, как: семантические сети, фреймы, объекты, множества фактов, графы, иерархии, словари и др. Не требует инсталяции и дополнительных настроек компьютера.

Основной целью КОНЦЕПТА является создание инструмента для простой и быстрой разработки программ в понятиях, используемых человеком при описании окружающего мира. Текущая реализация не предназначена для разработки программ, требующих высокую степень надежности и производительности, многопользовательский режим использования. Разработанные программы имеют ограниченный диалоговый интерфейс.

Что нового в Интерпретатор КОНЦЕПТ 2.5?
  • Добавлены новые встроенные команды и переменные.
  • Возможность подключить и использовать морфологический словарь русского языка, что позволяет реализовывать на КОНЦЕПТ программы обработки фраз естественного языка.
  • Возможность запускать программы на КОНЦЕПТ на сайтах в Интернет в режиме CGI, реализовывать WEB-сервисы.
  • На сайте программы добавлены новые примеры и статьи.
Скриншоты Интерпретатор КОНЦЕПТ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 323
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрочие языки - Средства разработки

Отзывы о программе Интерпретатор КОНЦЕПТ

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