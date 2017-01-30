Zemana AntiLogger для Windows

Zemana AntiLogger 2.70.2.591

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Описание Zemana AntiLogger 2.70.2.591Описание   Скачать Zemana AntiLogger 2.70.2.591СКАЧАТЬ (5,25 Мб) Скриншоты Zemana AntiLogger 2.70.2.591Скриншоты (4)   Статистика Zemana AntiLogger 2.70.2.591Статистика   Отзывы о Zemana AntiLogger 2.70.2.591Отзывы (30)  
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3.23 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 3.23 из 5
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Zemana AntiLogger - набор инструментов, которые защищают персональный компьютер от различных вредоносных программ, таких как вирусы, spyware и трояны, а также позволяют устранить угрозы, исходящие от клавиатурных шпионов (кейлоггеров), банковских SSL-троянов, шпионского ПО и др. Включает в себя следующие модули, которые можно запускать или останавливать все вместе или по отдельности:

  • Anti-KeyLogger обнаруживает все известные и неизвестные KeyLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
  • Anti-ScreenLogger обнаруживает все известные и неизвестные ScreenLoggers, которые созданы для регулярного захвата снимков экрана, во время сетевых банковских операций или при использовании экранной клавиатуры.
  • Anti-WebcamLogger обнаруживает WebcamLoggers, созданные для тайного сбора отчетов с веб-камеры.
  • Anti-ClipboardLogger обнаруживает ClipboardLoggers, созданные чтобы регистрировать все, что вы копируете в буфер обмена, включая имена пользователей, пароли, номера кредитной карточки и личную информацию.
  • Защита системы - защищает доверенные компоненты системы от нежелательного доступа, например, инжекция dll/code, загрузка драйвера ядра, изменение физической памяти и т.д.

Zemana AntiLogger совместим с практически любым антивирусным программным обеспечением или брандмауэром (список совместимого ПО можно узнать на сайте разработчика).

Что нового в Zemana AntiLogger 2.70.2.591?
  • Небольшие улучшения и исправление ошибок
Скриншоты Zemana AntiLogger:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 260
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Защита данных
 Программа Zemana AntiLogger отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Zemana AntiLogger

Alex про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [15-05-2016]

У кого винда не лицензионная советую быть с ней по аккуратней, можно снести запчасти к активаторам и тд,
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Роман про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [26-01-2016]

Поставил только что эту программу, включил умную проверку-очень быструю, сейчас идёт глубокая проверка. Быстрота первой проверки поразила. Мультидвижковый сканер в котором присутствует известный в профессиональных кругах сканер Clam внушает доверие. Например, сканер из семейства Clam использует известный хостинг Bluehost.
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сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [04-11-2015]

Скачал установил и через неделю выбросил из системы.Подстраивает весь реестр под себя.Отключила проверку трафика у PRIVAT FIREWALL.Зачем её ставить-не зря кругом она распространяется по акции.
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Сергей в ответ сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [24-01-2016]

Ничего американского или западноевропейского я на свой комп не устанавливаю по той простой причине, что все "защитники" в действительности являются шпионами. Это уже доказано и передоказано как ваши файлы отправляются в неизвестном направлении.
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Сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [12-10-2015]

Скачал установил-следом на следующий день вывел.Подстраивает антивирусные программы под себя и отключает в них модули.Сама ничего не нашла.Не стоит её пользоваться.
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Рено Самбреро про Zemana AntiLogger 1.9.3.527 [10-03-2015]

Поставите, и будут кидать вам на комп свою дрянь а он как благородный защитник ее будет ловить и показывать вам какой он молодец.И вы как продвинутый пользователь будете советовать всем "ставьте программа супер". К стати нет в инете ни какой информации о компании есть разработчики Zemana Ltd которые предлагают свой продукт, может конечно в лицензионном будет прописано забыли турки
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