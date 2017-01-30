Zemana AntiLogger - набор инструментов, которые защищают персональный компьютер от различных вредоносных программ, таких как вирусы, spyware и трояны, а также позволяют устранить угрозы, исходящие от клавиатурных шпионов (кейлоггеров), банковских SSL-троянов, шпионского ПО и др. Включает в себя следующие модули, которые можно запускать или останавливать все вместе или по отдельности:
Anti-KeyLogger обнаруживает все известные и неизвестные KeyLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.
Anti-ScreenLogger обнаруживает все известные и неизвестные ScreenLoggers, которые созданы для регулярного захвата снимков экрана, во время сетевых банковских операций или при использовании экранной клавиатуры.
Anti-WebcamLogger обнаруживает WebcamLoggers, созданные для тайного сбора отчетов с веб-камеры.
Anti-ClipboardLogger обнаруживает ClipboardLoggers, созданные чтобы регистрировать все, что вы копируете в буфер обмена, включая имена пользователей, пароли, номера кредитной карточки и личную информацию.
Защита системы - защищает доверенные компоненты системы от нежелательного доступа, например, инжекция dll/code, загрузка драйвера ядра, изменение физической памяти и т.д.
Zemana AntiLogger совместим с практически любым антивирусным программным обеспечением или брандмауэром (список совместимого ПО можно узнать на сайте разработчика).
У кого винда не лицензионная советую быть с ней по аккуратней, можно снести запчасти к активаторам и тд, 1 | | Ответить
Роман про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [26-01-2016]
Поставил только что эту программу, включил умную проверку-очень быструю, сейчас идёт глубокая проверка. Быстрота первой проверки поразила. Мультидвижковый сканер в котором присутствует известный в профессиональных кругах сканер Clam внушает доверие. Например, сканер из семейства Clam использует известный хостинг Bluehost. | 3 | Ответить
сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [04-11-2015]
Скачал установил и через неделю выбросил из системы.Подстраивает весь реестр под себя.Отключила проверку трафика у PRIVAT FIREWALL.Зачем её ставить-не зря кругом она распространяется по акции. 1 | 1 | Ответить
Сергей в ответ сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [24-01-2016]
Ничего американского или западноевропейского я на свой комп не устанавливаю по той простой причине, что все "защитники" в действительности являются шпионами. Это уже доказано и передоказано как ваши файлы отправляются в неизвестном направлении. | 1 | Ответить
Сергей про Zemana AntiLogger 1.9.3.602 [12-10-2015]
Скачал установил-следом на следующий день вывел.Подстраивает антивирусные программы под себя и отключает в них модули.Сама ничего не нашла.Не стоит её пользоваться. | | Ответить
Рено Самбреро про Zemana AntiLogger 1.9.3.527 [10-03-2015]
Поставите, и будут кидать вам на комп свою дрянь а он как благородный защитник ее будет ловить и показывать вам какой он молодец.И вы как продвинутый пользователь будете советовать всем "ставьте программа супер". К стати нет в инете ни какой информации о компании есть разработчики Zemana Ltd которые предлагают свой продукт, может конечно в лицензионном будет прописано забыли турки 1 | 1 | Ответить