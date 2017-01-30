Zemana AntiLogger 2.70.2.591 Описание СКАЧАТЬ ( 5,25 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (30) Оцените программу!

3.23 из 5, всего оценок - 25 Рейтинг программы - 3.23 из 5

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5 Zemana AntiLogger - набор инструментов, которые защищают персональный компьютер от различных вредоносных программ, таких как вирусы, spyware и трояны, а также позволяют устранить угрозы, исходящие от клавиатурных шпионов (кейлоггеров), банковских SSL-троянов, шпионского ПО и др. Включает в себя следующие модули, которые можно запускать или останавливать все вместе или по отдельности: Anti-KeyLogger обнаруживает все известные и неизвестные KeyLoggers и препятствует сбору личной информации, используя не основанный на сигнатурах алгоритм.

Anti-ScreenLogger обнаруживает все известные и неизвестные ScreenLoggers, которые созданы для регулярного захвата снимков экрана, во время сетевых банковских операций или при использовании экранной клавиатуры.

Anti-WebcamLogger обнаруживает WebcamLoggers, созданные для тайного сбора отчетов с веб-камеры.

Anti-ClipboardLogger обнаруживает ClipboardLoggers, созданные чтобы регистрировать все, что вы копируете в буфер обмена, включая имена пользователей, пароли, номера кредитной карточки и личную информацию.

Защита системы - защищает доверенные компоненты системы от нежелательного доступа, например, инжекция dll/code, загрузка драйвера ядра, изменение физической памяти и т.д. Zemana AntiLogger совместим с практически любым антивирусным программным обеспечением или брандмауэром (список совместимого ПО можно узнать на сайте разработчика). Что нового в Zemana AntiLogger 2.70.2.591?

Небольшие улучшения и исправление ошибок Скриншоты Zemana AntiLogger: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95 Ограничение в работе программы 15 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 3 260 Разработчик Zemana Ltd. Последнее обновление 30.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антишпионы - Защита данных Отзывы о программе Zemana AntiLogger Alex У кого винда не лицензионная советую быть с ней по аккуратней, можно снести запчасти к активаторам и тд,

1 | | Ответить Роман Поставил только что эту программу, включил умную проверку-очень быструю, сейчас идёт глубокая проверка. Быстрота первой проверки поразила. Мультидвижковый сканер в котором присутствует известный в профессиональных кругах сканер Clam внушает доверие. Например, сканер из семейства Clam использует известный хостинг Bluehost.

| 3 | Ответить сергей Скачал установил и через неделю выбросил из системы.Подстраивает весь реестр под себя.Отключила проверку трафика у PRIVAT FIREWALL.Зачем её ставить-не зря кругом она распространяется по акции.

1 | 1 | Ответить Сергей сергей Ничего американского или западноевропейского я на свой комп не устанавливаю по той простой причине, что все "защитники" в действительности являются шпионами. Это уже доказано и передоказано как ваши файлы отправляются в неизвестном направлении.

| 1 | Ответить Сергей Скачал установил-следом на следующий день вывел.Подстраивает антивирусные программы под себя и отключает в них модули.Сама ничего не нашла.Не стоит её пользоваться.

| | Ответить Рено Самбреро Поставите, и будут кидать вам на комп свою дрянь а он как благородный защитник ее будет ловить и показывать вам какой он молодец.И вы как продвинутый пользователь будете советовать всем "ставьте программа супер". К стати нет в инете ни какой информации о компании есть разработчики Zemana Ltd которые предлагают свой продукт, может конечно в лицензионном будет прописано забыли турки

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