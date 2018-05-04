Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Отзывы о программе Action Backup Игорь Наконец-то новая версия. Пользовался предыдущий - все ок, очень доволен. Разработчики снова удивили - новый функционал очень нужный и в то же время настолько прост и удобен в настройке, что с ним разберется даже ребенок. Вообще чувствуется основательная проработка всех функций программы на предмет удобства пользования со стороны обычного пользователя. Разработчики ещё раз молодцы: программа супер + постоянные акции при покупке. Рекомендую!

1 | | Ответить GogerFF Спасибо за отличную прогу, в последнее время стал разорятся на платный софт после десятков лет пользования халявой... Не стал пробовать бесплатную и сразу на удачу купил лицензию и не прогадал, в добавок по акции прислали еще на два компа. Удобная, интуитивно понятная сразу с учетом того что ни разу не пользовался подобными программами, и в то же время имеет все необходимое. Хорошая рабочая лошадка выполняющяя свою работу, установил, за пять минут настроил и забыл до необходимости. Рекомендую!

3 | 2 | Ответить al_og Супер, отличная прога, использую у себя на предприятии, со своей работой справляется на все 100%, порадовала простота использования и широкий функционал. Разработчики так держать!

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