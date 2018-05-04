Action Backup - программа для организации простого, быстрого, удобного резервного копирования в домашних условиях, необходимой для вас информации по расписанию. Используя встроенный архиватор zip , утилита быстро и легко создает необходимый backup ваших данных.
Возможности Action Backup:
Удобный интерфейс для организации работы с заданиями (добавление, редактирование , удаление, настройка расписания выполнения)
Создание резервной копии выбранных данных в формате zip, по расписанию или по желанию пользователя
Поддержка архивов размером до 2 Гб
Установка пароля на архив
Поддержка инкрементного архивирования
Автоматическое формирование цепочки выполнения заданий (если время выполнения заданий совпадают)
Автоматическая проверка ранее созданных архивов на возможность их повреждения
Возможность архивации данных, даже если они заняты другими приложениями
Ведет журнал событий выполненных действий
Что нового в Action Backup 2.8?
Добавлены следующие возможности:
шифрование резервных копий (алгоритм AES-256);
клонирование заданий резервного копирования;
отключение/включение активности заданий резервного копирования;
автоматизированное выполнение пропущенных заданий резервного копирования.
Norton Ghost включает развитые возможности архивации и восстановления данных для персональных компьютеров
Отзывы о программе Action Backup
Игорь про Action Backup 2.5.10.130 [23-09-2014]
Наконец-то новая версия. Пользовался предыдущий - все ок, очень доволен. Разработчики снова удивили - новый функционал очень нужный и в то же время настолько прост и удобен в настройке, что с ним разберется даже ребенок. Вообще чувствуется основательная проработка всех функций программы на предмет удобства пользования со стороны обычного пользователя. Разработчики ещё раз молодцы: программа супер + постоянные акции при покупке. Рекомендую! 1 | | Ответить
GogerFF про Action Backup 2.1.1.112 [15-09-2013]
Спасибо за отличную прогу, в последнее время стал разорятся на платный софт после десятков лет пользования халявой... Не стал пробовать бесплатную и сразу на удачу купил лицензию и не прогадал, в добавок по акции прислали еще на два компа. Удобная, интуитивно понятная сразу с учетом того что ни разу не пользовался подобными программами, и в то же время имеет все необходимое. Хорошая рабочая лошадка выполняющяя свою работу, установил, за пять минут настроил и забыл до необходимости. Рекомендую! 3 | 2 | Ответить
al_og про Action Backup 2.0.1.5 [06-03-2013]
Супер, отличная прога, использую у себя на предприятии, со своей работой справляется на все 100%, порадовала простота использования и широкий функционал. Разработчики так держать! 1 | | Ответить