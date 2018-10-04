UltraMon для Windows

UltraMon 3.4.1

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Описание UltraMon 3.4.1Описание   Скачать UltraMon 3.4.1СКАЧАТЬ (2,38 Мб) Скриншоты UltraMon 3.4.1Скриншоты (3)   Статистика UltraMon 3.4.1Статистика   Отзывы о UltraMon 3.4.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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UltraMon - утилита, предназначенная для настройки и управления профилями при работе с несколькими мониторами. Также программа дает возможность эффективнее осуществлять работу с окнами, растягивать Панель задач на несколько мониторов, устанавливать разные скринсейверы и индивидуальные обои для каждого монитора, быстро отключать и включать второй монитор и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Создание различных профилей мониторов для различных задач.
  • Возможность установить разные скринсейверы и обои для каждого монитора.
  • Перемещение окон между мониторами.
  • Быстрое отключение второго монитора.
  • Возможность растянуть Панель задач на несколько мониторов.
  • Контроль расположения иконок приложений с UltraMon Shortcuts.
  • Возможность отображения главного монитора на дополнительном для презентаций.
  • Быстрое изменение настроек на одном или нескольких мониторах.
Скриншоты UltraMon:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: $39.95)
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 13 781
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Расширения
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Отзывы о программе UltraMon

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