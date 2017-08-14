Power Spy для Windows

Power Spy 12.32

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Описание Power Spy 12.32Описание   Скачать Power Spy 12.32СКАЧАТЬ (3,55 Мб) Скриншоты Power Spy 12.32Скриншоты (4)   Статистика Power Spy 12.32Статистика   Отзывы о Power Spy 12.32Отзывы (25)  
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4.40 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Power Spy - утилита, которая позволяет отслеживать действия пользователя за персональным компьютером, посредством снятия скриншотов с экрана через заданные промежутки времени.

Также программа записывает нажатия клавиатуры, посещенные веб-страницы, дает возможность просматривать почтовые сообщения, буфер обмена, следить за различными чатами (MSN Messenger, Windows Live Messenger, ICQ, AOL Messenger, AIM, Yahoo Messenger, Windows Messenger и Skype) и многое другое.

По заданным параметрам Power Spy может отослать подробный отчет на указанный в настройках E-mail или записать его в скрытый лог-файл.

Скриншоты Power Spy:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 637
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе Power Spy

Marina про Power Spy 11.48 [13-03-2015]

Скажите пожалуйста, как удалить Power Spy!!!!
10 | 43 | Ответить

Андрей про Power Spy 11.38 [14-10-2014]

Всё супер удалил ,спасиба за статью
7 | 1 | Ответить

User про Power Spy 11.26 [06-01-2014]

нажимаем ctrl+alt(или Win)+xДалее run,заполняеете,внизу есть кнопка unistall
3 | 6 | Ответить

сергей про Power Spy 11.26 [09-12-2013]

спасибо, помогло удалить это окно, а то как то палевно было ))
| 6 | Ответить

Вова про Power Spy 11.26 [19-11-2013]

Все нормально установилось и удалилось, работает, шпионит, но окно в правом верхнем углу весь смысл программы сводит к нулю. А исчезнуть по идее оно должно после регистрации. А таблетки в загрузке нет!
7 | 9 | Ответить

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