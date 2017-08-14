Power Spy - утилита, которая позволяет отслеживать действия пользователя за персональным компьютером, посредством снятия скриншотов с экрана через заданные промежутки времени.
Также программа записывает нажатия клавиатуры, посещенные веб-страницы, дает возможность просматривать почтовые сообщения, буфер обмена, следить за различными чатами (MSN Messenger, Windows Live Messenger, ICQ, AOL Messenger, AIM, Yahoo Messenger, Windows Messenger и Skype) и многое другое.
По заданным параметрам Power Spy может отослать подробный отчет на указанный в настройках E-mail или записать его в скрытый лог-файл.
спасибо, помогло удалить это окно, а то как то палевно было )) | 6 | Ответить
Вова про Power Spy 11.26 [19-11-2013]
Все нормально установилось и удалилось, работает, шпионит, но окно в правом верхнем углу весь смысл программы сводит к нулю. А исчезнуть по идее оно должно после регистрации. А таблетки в загрузке нет! 7 | 9 | Ответить