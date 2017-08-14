Power Spy 12.32

Описание СКАЧАТЬ ( 3,55 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (25)

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4.40 из 5, всего оценок - 15 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 Power Spy - утилита, которая позволяет отслеживать действия пользователя за персональным компьютером, посредством снятия скриншотов с экрана через заданные промежутки времени. Также программа записывает нажатия клавиатуры, посещенные веб-страницы, дает возможность просматривать почтовые сообщения, буфер обмена, следить за различными чатами (MSN Messenger, Windows Live Messenger, ICQ, AOL Messenger, AIM, Yahoo Messenger, Windows Messenger и Skype) и многое другое. По заданным параметрам Power Spy может отослать подробный отчет на указанный в настройках E-mail или записать его в скрытый лог-файл.

Скриншоты Power Spy:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99 Ограничение в работе программы Функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 8 637 Разработчик eMatrixSoft, Inc. Последнее обновление 14.08.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг, Анализ

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