Joyobox Cleaner - небольшая, мощная программа для очистки реестра, мусорных файлов, списков истории.
Возможности Joyobox Cleaner:
Поиск ошибок реестра
Поиск и удаление мусорных файлов
Поиск и удаление списков истории
Оптимизация файлов реестра
Управление автозагрузкой Windows
Деинсталляция приложений
Инструмент поиска по системному реестру
Управление ключами настроек ПО
Функция "Поиск и удаление в одно нажатие"
Создание резервных копий
Быстрый поиск по спискам, сортировка
Гибкие настройки программы
Что нового в Joyobox Cleaner 5.2?
Важные доработки в поиске ошибок в реестре.
Добавлена возможность работы программы по расписанию. Работает данная функция через Schedule.exe, что поставляется с программой. В новых версиях программы, возможно, будет добавлена реализация данного функционала через "Планировщик заданий" Windows (на выбор).
FreeSpacer - чистильщик диска от ненужных файлов. Интуитивно понятный интерфейс. Высокая скорость поиска
Отзывы о программе Joyobox Cleaner
Владимир про Joyobox Cleaner 5.0 [15-01-2016]
Ситуация в работе аналогичная, как и в отзыве у (eрж. Но еще непонятная работа настройки программы.Ранее выставленные настройки не сохраняются. Каждый раз при чистке нужно вводить конкретные настройки по данной операции чистки. При выходе из программы все настройки возвращаются в режим по умолчанию! Это у всех так или только у меня? Напишите кто знает. | | Ответить
александр про Joyobox Cleaner 2012 4.1 [17-05-2013]
прога супер даже не жалко потраченных денег качаите покупаите не пожалеете | | Ответить
(ерж про Joyobox Cleaner 2012 4.1 [12-07-2012]
Сканировал Vit Registry Fix 12 (нашла 4 ошибки в реестре), сканировал Joyobox Cleaner 2012 4.1 (нашла 124 ошибки). Разработчик один и тот же, проги по указанной функции аналогичны, но разница в количестве ошибок в реестре - 120! Не понимаю. | | Ответить
Стас про Joyobox Cleaner 2011 2.0 [18-09-2011]
согласен отличная программа,работает тщятельнее Ccleanera и видит больше, рекомендую. | | Ответить
Владимир про Joyobox Cleaner 2011 1.0 [22-01-2011]
Отличная софтина! Работает шустро и безопасно и кстати в параметрах нашел опцию количество потоков для поиска и поставил два - и теперь сканирует еще быстрей! Оценка 5+ | | Ответить