VKfox для Windows

VKfox 5.2.3

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Описание VKfox 5.2.3Описание   Скачать VKfox 5.2.3СКАЧАТЬ (943 Кб) Скриншоты VKfox 5.2.3Скриншоты (4)   Статистика VKfox 5.2.3Статистика   Отзывы о VKfox 5.2.3Отзывы (3)  
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4.29 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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VKfox - плагин под браузер Firefox для социальной сети "Вконтакте", с помощью которого вы можете просмотреть новые сообщения, посты на стене, комментарии к фото/видео/заметкам, сообщения в группах, приглашения в группы/встречи, мнениях, заявках в друзья и.т.д. Вы также сможете отправлять сообщения на стену, в приват или комментарии к фото/видео прямо из плагина без посещения сайта vkontakte.ru. Также присутствует возможность слежения за входом и выходом выбранных друзей из онлайна.

Установите VKfox и вы всегда будете в курсе всех обновлений на "Вконтакте".

Скриншоты VKfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 13 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа VKfox отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе VKfox

Настя про VKfox 4.2.3 pre [20-10-2013]

А через некоторое время использования я стала появляться онлайн, стоило мне написать хоть одно сообщение. Несколько месяцев всё было как надо - вечная "невидимка", но неделю назад что-то сломалось: FF ни при чём - проверено.
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Юлия про VKfox 4.2.3 pre [11-08-2012]

а я установила этот плагин,но стрелки для скачивания не появилось,хотя и перезагружала.буду пытаться удалить
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Лемурова про VKfox 4.2.3 pre [03-07-2012]

Через пару дней после установки этого плагина (правда, не для Мазилы, а для Хрома) на моей страничке стали происходить непонятные вещи: друзьяы получали от меня сообщения с рекламой разного рода, всякие ссылки и прочий бред. Я на тот момент сама не заходила Вконтакт, времени не было, поэтому когда позже я попыталась зайти на свою страничку, меня приветствовало сообщение о том, что я заблокирована за массовые рассылки и все такое.
Знали бы вы, сколько нервов админы ВК мне вымотали, пока я наконец-то вернула себе страницу... >_
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