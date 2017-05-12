VKfox - плагин под браузер Firefox для социальной сети "Вконтакте", с помощью которого вы можете просмотреть новые сообщения, посты на стене, комментарии к фото/видео/заметкам, сообщения в группах, приглашения в группы/встречи, мнениях, заявках в друзья и.т.д. Вы также сможете отправлять сообщения на стену, в приват или комментарии к фото/видео прямо из плагина без посещения сайта vkontakte.ru. Также присутствует возможность слежения за входом и выходом выбранных друзей из онлайна.
УстановитеVKfoxи вы всегда будете в курсе всех обновлений на "Вконтакте".
Coowon browser - необычный, продвинутый и быстрый браузер на основе кодировки Google Chrome, который задумывался как игровой инструмент, помогающий максимально
Отзывы о программе VKfox
Настя про VKfox 4.2.3 pre [20-10-2013]
А через некоторое время использования я стала появляться онлайн, стоило мне написать хоть одно сообщение. Несколько месяцев всё было как надо - вечная "невидимка", но неделю назад что-то сломалось: FF ни при чём - проверено. | | Ответить
Юлия про VKfox 4.2.3 pre [11-08-2012]
а я установила этот плагин,но стрелки для скачивания не появилось,хотя и перезагружала.буду пытаться удалить | | Ответить
Лемурова про VKfox 4.2.3 pre [03-07-2012]
Через пару дней после установки этого плагина (правда, не для Мазилы, а для Хрома) на моей страничке стали происходить непонятные вещи: друзьяы получали от меня сообщения с рекламой разного рода, всякие ссылки и прочий бред. Я на тот момент сама не заходила Вконтакт, времени не было, поэтому когда позже я попыталась зайти на свою страничку, меня приветствовало сообщение о том, что я заблокирована за массовые рассылки и все такое.
Знали бы вы, сколько нервов админы ВК мне вымотали, пока я наконец-то вернула себе страницу... >_ 2 | 2 | Ответить