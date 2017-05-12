Opera 45.0.2552.635 Final Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, Яндекс.Браузер 17.4.1.758 Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает Mozilla Firefox 53.0.2 Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция

Opera 12.18 Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной Google Chrome 58.0.3029.110 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель Coowon browser 1.6.8.0 Coowon browser - необычный, продвинутый и быстрый браузер на основе кодировки Google Chrome, который задумывался как игровой инструмент, помогающий максимально