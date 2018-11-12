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ВКонтакте.ру Downloader для Windows

ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla Firefox

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Описание ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (52 Кб) Скриншоты ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla FirefoxСкриншоты (2)   Статистика ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla FirefoxОтзывы (23)  
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4.72 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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ВКонтакте.ру Downloader - плагин для обозревателя Mozilla Firefox, позволяющий буквально за один клик мыши скачивать музыку, видео и фото с сайта ВКонтакте.ру. Присутствует отображение размера файлов и битрейта для аудиофайлов (по клику на продолжительности), возможность скачивания HD видео и HQ фото.

Что нового в ВКонтакте.ру Downloader 0.3.9.5 для Mozilla Firefox?
  • Совместимость с Firefox 27 и выше.
  • Исправлены проблемы разметки для аудиозаписей: на вкладке «Feedback», в выпадающей панели списка воспроизведения, в разделе «Your friends' new music».
  • Исправлено скачивание аудиозаписей из кэша.
  • Исправлены нормальные имена файлов для Download Master.
  • Исправлено то что иногда для не-VK видеозаписей появлялись ссылки на скачивание видео (неактуальные).
  • Небольшая оптимизация производительности.
Скриншоты ВКонтакте.ру Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 42 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Загрузка файлов
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Отзывы о программе ВКонтакте.ру Downloader

Владимир про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.7.0 для Mozilla Firefox [11-11-2018]

Скачанный файл проверен Virus Total и 55 экспертных программ из тех, кто смог обработать этот файл, признали его ЧИСТЫМ !!!
Большое спасибо разработчикам и держателям сайта! Всех благ!

0 / 55
Этот файл не обнаружен ядрами
Ша-256 96260cca3637d043c2239bcf2d677fea2c7c7a6625060d1a3f9fb7d2842226a2
Имя файла vkontakteru_downloader_musicvideosphotos_vk-0.3.7.0-sm+fx.xpi
Размер файла 51.42 KB
Последний анализ 2018-11-11 17: 36: 51 UTC
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никита про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.5.0 [10-08-2013]

не качает вообще работаю через firefox
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Никита про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.5.0 [17-03-2013]

Переносите файл в строку браузера и нажимаете интер.
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Владимир про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.2.3 / 0.3.3.9pre [09-11-2012]

Супер!!! Респект автору!!!
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Бородач про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.2.3 / 0.3.3.9pre [23-10-2012]

Ребят, не парьтесь! Поставьте себе плагин SaveFrom.net helper для Оперы, и качайте с наслаждением музыку и видео не только из Вконтакте, но также из Youtube и других. Удачи!!!
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Владимир в ответ Бородач про ВКонтакте.ру Downloader 0.3.7.0 для Mozilla Firefox [11-11-2018]

ПРограмма чистая (в смысле вирусов - проверял Virus Total), но не запускается...
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