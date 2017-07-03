NXPowerLite для Windows

NXPowerLite 7.1.5

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Описание NXPowerLite 7.1.5Описание   Скачать NXPowerLite 7.1.5СКАЧАТЬ (23,33 Мб) Скриншоты NXPowerLite 7.1.5Скриншоты (2)   Статистика NXPowerLite 7.1.5Статистика   Отзывы о NXPowerLite 7.1.5Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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NXPowerLite - программа, позволяющая до 95 % сжимать документы Microsoft Word, Excel и презентации PowerPoint, освобождая тем самым место на жестком диске и делая более простой их отправку по электронной почте. Оптимизированные файлы сохраняют исходный формат и остаются полностью доступными для редактирования. В настройках программы можно устанавливать баланс между желаемым качеством и степенью сжатия. NXPowerLite интегрируется в Microsoft Word, Excel и PowerPoint.

Скриншоты NXPowerLite:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе NXPowerLite

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