План Эвакуации для Windows

План Эвакуации 10.0

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Описание План Эвакуации 10.0Описание   Скачать План Эвакуации 10.0СКАЧАТЬ (31,22 Мб) Скриншоты План Эвакуации 10.0Скриншоты (5)   Статистика План Эвакуации 10.0Статистика   Отзывы о План Эвакуации 10.0Отзывы (16)  
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4.32 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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План Эвакуации - программа, которая является удобным средством для создания планов эвакуации, соответствующих действующим российским стандартам ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2001. Объединяет в себе графический редактор, базу условных обозначений и удобную систему печати. Сохранение готового плана эвакуации может выполняться в векторные (DXF и др.) и растровые форматы файлов. Программа План эвакуации является самостоятельным приложением, не требующим наличия дополнительных САПР систем.

Скриншоты План Эвакуации:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $300.00
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)5 / 19 073
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе План Эвакуации

Сергей про План Эвакуации 9.0 [06-05-2015]

Делать в план самому не зная Госта и Пб вы рискуете не пройти проверку МЧС как я в свое время(((( Лучше заказать к кого-то
3 | 4 | Ответить

Владимир про План Эвакуации 9.0 [02-05-2015]

Если бы была программа для создания планов и тактик осад, штурмов и битв!
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строитель соц жилья про План Эвакуации 9.0 [12-11-2014]

Очень нужная программа.
| | Ответить

Папа Джони про План Эвакуации 9.0 [16-09-2014]

Ребят, для чего тратить деньги на данное убожество? Есть много программ бесплатных и более функциональных...
29 | 13 | Ответить

SoftGold про План Эвакуации 9.0 [14-04-2013]

Адрес сайта печатается только в незарегистрированной версии программы. А чтобы программу зарегистрировать ее нужно купить. Сделать это можно здесь http://allsoft.ru/software/vendors/cadsofttools/plan-evakuatsii/
Да, и до конца апреля можно купить программу со скидкой 20%, чтобы получить ее пишите нам на адрес info@cadsofttools.com
| 6 | Ответить

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