План Эвакуации - программа, которая является удобным средством для создания планов эвакуации, соответствующих действующим российским стандартам ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2001. Объединяет в себе графический редактор, базу условных обозначений и удобную систему печати. Сохранение готового плана эвакуации может выполняться в векторные (DXF и др.) и растровые форматы файлов. Программа План эвакуации является самостоятельным приложением, не требующим наличия дополнительных САПР систем.

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