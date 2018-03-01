FastStone Image Viewer 6.4
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
PaperScan 3.0.59 Free
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым
Фото на документы Экспресс 6.0
Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых
Paint.NET 4.0.21
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает
IrfanView 4.50
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Cutting 3 1.50
Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали