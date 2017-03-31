Mixcraft для Windows

Mixcraft 8.1 build 389

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Описание Mixcraft 8.1 build 389Описание   Скачать Mixcraft 8.1 build 389СКАЧАТЬ (236,98 Мб) Скриншоты Mixcraft 8.1 build 389Скриншоты (7)   Статистика Mixcraft 8.1 build 389Статистика   Отзывы о Mixcraft 8.1 build 389Отзывы (7)  
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4.74 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Mixcraft - мощная мультитрековая студия звукозаписи с большим количеством эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.), виртуальных инструментов, разнообразных фильтров и мощным редактором дорожек, позволяющая создавать потрясающие профессиональные композиции. Готовый результат можно экспортировать в MP3, WMA, OGG или WAV форматы, а также записать на диск.

Ключевые особенности Mixcraft:

  • Возможность использования профессиональных систем для работы со звуком Acid, FlexAudio и Apple Garage Band.
  • Наличие большого количества разнообразных эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.).
  • Дополнительный набор звуковых эффектов DirectX и VST.
  • Шаблоны проектов.
  • Встроенные виртуальные инструменты (орган, пианино, синтезатор, бас-гитара, электро-гитара и др.).
  • Возможность загрузки и редактирования видео дорожек.
  • Наличие встроенных пресетов.
  • Одновременная запись нескольких MIDI и аудио дорожек.
  • Экспорт готового проекта в MP3, WMA, OGG или WAV форматы.
  • Возможность записи результата на компакт-диск.

 

Что нового в Mixcraft 8.1 build 389?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Mixcraft:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $74.95
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 21 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
 Программа Mixcraft отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Mixcraft

Ната) про Mixcraft 6 build 185 [17-12-2012]

У меня парень с помощью этой штуки записывает треки))) классно получается))) рекомендую)))
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Alx в ответ Ната) про Mixcraft 6.1 build 217 [05-03-2014]

Не плохая прога в плане записи живых инструментов
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илья про Mixcraft 5.2 Build 152 [07-04-2012]

классная вещь поддерживает могие плагины даже инструменты с fl есть звук можно заделать любой ,особенно удобна для записи в живую у меня библиотека инструментов уже наверное к сотне
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serega84 про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-10-2011]

офигительная програмкамголос получается сочным и шикарным есть немнога ехо но ето предает реалестичности голоса я думаю в настройках можно сделать все советую всем установить ето чудо
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schiva про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-07-2011]

Прога отличная! После того, как её освоил (а это не занимает, мягко говоря, много времени), одна Mixcraft заменила мне всё - и Сubase, и Audition, и SoundForge.
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legus про Mixcraft 5.2 Build 152 [03-07-2011]

Прога полный отстой по сравнения с официальной прогой на mac, совокупность звуков подобрана неправильно и звучит ужасно, так как формат не mp3, а midi. Короче прога не айс, так что если вы хотите найти аналог GarageBand, то эта ни как не входит в фавориты.
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