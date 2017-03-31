Mixcraft - мощная мультитрековая студия звукозаписи с большим количеством эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.), виртуальных инструментов, разнообразных фильтров и мощным редактором дорожек, позволяющая создавать потрясающие профессиональные композиции. Готовый результат можно экспортировать в MP3, WMA, OGG или WAV форматы, а также записать на диск.
Ключевые особенности Mixcraft:
Возможность использования профессиональных систем для работы со звуком Acid, FlexAudio и Apple Garage Band.
Наличие большого количества разнообразных эффектов (фленджер, ревербератор, эквалайзер и др.).
Дополнительный набор звуковых эффектов DirectX и VST.
Шаблоны проектов.
Встроенные виртуальные инструменты (орган, пианино, синтезатор, бас-гитара, электро-гитара и др.).
Возможность загрузки и редактирования видео дорожек.
Наличие встроенных пресетов.
Одновременная запись нескольких MIDI и аудио дорожек.
Экспорт готового проекта в MP3, WMA, OGG или WAV форматы.
У меня парень с помощью этой штуки записывает треки))) классно получается))) рекомендую))) | 1 | Ответить
Alx в ответ Ната) про Mixcraft 6.1 build 217 [05-03-2014]
Не плохая прога в плане записи живых инструментов | | Ответить
илья про Mixcraft 5.2 Build 152 [07-04-2012]
классная вещь поддерживает могие плагины даже инструменты с fl есть звук можно заделать любой ,особенно удобна для записи в живую у меня библиотека инструментов уже наверное к сотне | | Ответить
serega84 про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-10-2011]
офигительная програмкамголос получается сочным и шикарным есть немнога ехо но ето предает реалестичности голоса я думаю в настройках можно сделать все советую всем установить ето чудо | | Ответить
schiva про Mixcraft 5.2 Build 152 [28-07-2011]
Прога отличная! После того, как её освоил (а это не занимает, мягко говоря, много времени), одна Mixcraft заменила мне всё - и Сubase, и Audition, и SoundForge. 1 | | Ответить
legus про Mixcraft 5.2 Build 152 [03-07-2011]
Прога полный отстой по сравнения с официальной прогой на mac, совокупность звуков подобрана неправильно и звучит ужасно, так как формат не mp3, а midi. Короче прога не айс, так что если вы хотите найти аналог GarageBand, то эта ни как не входит в фавориты. | | Ответить
Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем распоряжении отличный набор опций и инструментов микширования в режиме реального времени, огромное количество эффектов, примочек, настройка скорости и другое