Softros LAN Messenger для Windows

Softros LAN Messenger 8.0.1

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Описание Softros LAN Messenger 8.0.1Описание   Скачать Softros LAN Messenger 8.0.1СКАЧАТЬ (11,49 Мб) Скриншоты Softros LAN Messenger 8.0.1Скриншоты (8)   Статистика Softros LAN Messenger 8.0.1Статистика   Отзывы о Softros LAN Messenger 8.0.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Softros LAN Messenger - простая и удобная офисная программа для обмена сообщениями в локальной сети любого размера. Утилита не требует и не использует Интернет-соединение, и поэтому гарантирует конфиденциальность передаваемой информации, которая не может выйти за рамки локальной сети.

Softros LAN Messenger очень прост в установке и использовании, имеет приятный, интуитивно понятный интерфейс. Функционалом программы предусмотрена передача файлов. Администратор сети может запретить использование тех или иных функций приложения и изменение его настроек, что может быть полезно в крупной компании с разрозненной инфраструктурой.

Система обмена сообщениями децентрализована и не требует выделенного сервера, что позволяет сэкономить на аппаратном обеспечении.

Скриншоты Softros LAN Messenger:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 350 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Общение в сети

Отзывы о программе Softros LAN Messenger

Admin

Отзывов о программе Softros LAN Messenger 8.0.1 пока нет, можете добавить...

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