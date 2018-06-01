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Memo Bank 4x4 - Платежки в банк для Windows

Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018

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Описание Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018Описание   Скачать Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018СКАЧАТЬ (3,21 Мб) Скриншоты Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018Скриншоты (8)   Статистика Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018Статистика   Отзывы о Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 01.06.2018Отзывы (2)  
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4.31 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Memo Bank 4x4 - Программа предназначена для подготовки платежных поручений в банк.
Выполняются следующие операции:

  • Подготовка первичных платежных документов для банка;
  • Построение и сравнение диаграмм по оборотам платежей;
  • Автоматическая нумерация платежных документов;
  • Расчет НДС от суммы документа по заданной ставке налога;
  • Возможность настройки платежного поручения;
  • Подготовка реестров платежных поручений;
  • Ведение справочника контрагентов и видов деятельности;
  • Ведение архивов по контрагентам и видам деятельности;
  • Проверка корректности банковских реквизитов контрагентов;
  • Заполнение банковских реквизитов по коду банка;
  • Загрузка справочника кодов банков (БИК) и бюджетных кодов (КБК) из файла;
  • Загрузка справочника кодов банков (БИК) и бюджетных кодов (КБК) из INTERNET;
  • Редактирование справочника кодов банков (БИК) и бюджета (КБК);
  • Поддержка работы в локальной сети (несколько пользователей с одной БД);
  • Поддержка работы с Windows Terminal Server 2000/2003;
  • Интеграция с системами штрихового кодирования BiPrint и xPrint;
  • Поддержка цветовых схем Windows XP;
  • Фильтры в запросах на создание реестров;
  • Сортировка списков щелчком мыши по заголовку колонки;
  • Экспорт отчетов в формат HTML (картинка или код), PDF и TXT;
  • Не требует инсталляции и может работать со съемного диска (Flash, ZIP);
  • Возможность сворачивания программы в область уведомления (System Tray);
  • Редактирование реквизитов контрагентов из списка документов;
  • Экспорт платежки в документ MS Word по шаблону;
  • Экспорт всех отчетов в формат XML;
  • Экспорт/импорт справочника контрагентов в формат MS Excel;
  • Возможность устанавливать отметку на платежки;
  • Возможность изменения текущей даты работы программы;
  • Настройка форматов отображения для списков;

Программа проста для внедрения, использует оригинальный интерфейс управления списками одним набором кнопок и всплывающих меню.

Скриншоты Memo Bank 4x4 - Платежки в банк:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 811
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДокументы
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Отзывы о программе Memo Bank 4x4 - Платежки в банк

животновод про Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 30.06.2015 [30-06-2015]

Удобная программа.
1 | | Ответить

Игорь про Memo Bank 4x4 - Платежки в банк 08.06.2009 [02-07-2009]

Я напиал заявку на кредит по интернету и получил положительный ответ но когда обратился в банк мне сказали что отказ!Вы только на словах помогаете а на самом деле это только реклама!Такой банк я бы никкогда не стал рекомендовать своим друзьям и знакомым
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