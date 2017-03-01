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Яндекс.Электрички для Android

Яндекс.Электрички 3.24.4 для Android

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Описание Яндекс.Электрички 3.24.4 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Электрички 3.24.4 для AndroidСКАЧАТЬ (11,37 Мб) Скриншоты Яндекс.Электрички 3.24.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Электрички 3.24.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Электрички 3.24.4 для AndroidОтзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.

В приложении вы найдете:

  • Ежедневное расписание пригородных поездов.
  • Информацию о времени отправления, цене билета и номере платформы.
  • Звуковое напоминание об электричке.
  • Синхронизация «Избранного» с другими девайсами.
  • Виджет с расписанием движения.
  • Расписание движения по МЦК.
  • Маршруты в «Избранном» доступны без интернета.

 

Что нового в Яндекс.Электрички 3.24.4 для Android?
  • Когда вы указываете в качестве пункта отправления город, приложение показывает расписание поездов и станцию, с которой они уходят.
  • Реклама теперь появляется только внизу экрана с избранными маршрутами и только, если для неё есть место.
Скриншоты Яндекс.Электрички:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 10 945
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Яндекс.Электрички

aleksan1 про Яндекс.Электрички 2.31 для Android [17-03-2016]

Для Московского региона очень актуальная программка.
Рекомендую!!!
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alex про Яндекс.Электрички 2.10 для Android [10-12-2012]

Программка ну ооочень хорошая. Думал,что для украинской глубинки не будет функциональной ан-н-нет нашла все электрички. Всем кто не живет в столицах и им подобним городам РЕКОМЕНДУЮ! Автору респект и уважение!
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