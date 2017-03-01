Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции.
В приложении вы найдете:
Ежедневное расписание пригородных поездов.
Информацию о времени отправления, цене билета и номере платформы.
aleksan1 про Яндекс.Электрички 2.31 для Android [17-03-2016]
Для Московского региона очень актуальная программка.
Рекомендую!!! | | Ответить
alex про Яндекс.Электрички 2.10 для Android [10-12-2012]
Программка ну ооочень хорошая. Думал,что для украинской глубинки не будет функциональной ан-н-нет нашла все электрички. Всем кто не живет в столицах и им подобним городам РЕКОМЕНДУЮ! Автору респект и уважение! | | Ответить