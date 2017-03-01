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4.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.67 из 5

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5 Яндекс.Электрички — приложение содержит всегда самое свежее расписание движения пригородных поездов для России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Удобный поиск, возможность сохранить электричку в избранном, расписание движения электричек по отдельной станции. В приложении вы найдете: Ежедневное расписание пригородных поездов.

Информацию о времени отправления, цене билета и номере платформы.

Звуковое напоминание об электричке.

Синхронизация «Избранного» с другими девайсами.

Виджет с расписанием движения.

Расписание движения по МЦК.

Маршруты в «Избранном» доступны без интернета. Электрички для Windows Phone

Яндекс.Электрички для iOS Что нового в Яндекс.Электрички 3.24.4 для Android?

Когда вы указываете в качестве пункта отправления город, приложение показывает расписание поездов и станцию, с которой они уходят.

Реклама теперь появляется только внизу экрана с избранными маршрутами и только, если для неё есть место.