Uranium Backup Free для Windows

Uranium Backup Free 9.4.0.6535

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Описание Uranium Backup Free 9.4.0.6535Описание   Скачать Uranium Backup Free 9.4.0.6535СКАЧАТЬ (14,92 Мб) Скриншоты Uranium Backup Free 9.4.0.6535Скриншоты (3)   Статистика Uranium Backup Free 9.4.0.6535Статистика   Отзывы о Uranium Backup Free 9.4.0.6535Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Uranium Backup - программа для резервного копирования посредством прямого копирования или с сжатием zip (до 4 ГБайт) на локальные диски, сетевые диски, сервера NAS, REV, RDX, внешние диски USB/Firewire/SATA, другие компьютер в сети, создание файлов ISO и т.д. Создавать и запускать различные резервные копии можно вручную, любо настроить их для автоматической работы. Бесплатная версия ограничена простым набором инструментов для резервного копирования.

Скриншоты Uranium Backup Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Uranium Backup Free

Илья про Uranium Backup Free 8.4.9 build 4550 [11-04-2012]

Спасибо! Супер прога! Давно такую искал! Cobian курит в сторонке!))))
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Александр про Uranium Backup Free 8.4.9 build 4520 [27-05-2011]

Искал именно такую программу для резервного копирования. Спасибо
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