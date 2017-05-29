File & Image Uploader для Windows

File & Image Uploader 7.5.8

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Описание File & Image Uploader 7.5.8Описание   Скачать File & Image Uploader 7.5.8СКАЧАТЬ (2,32 Мб) Скриншоты File & Image Uploader 7.5.8Скриншоты (6)   Статистика File & Image Uploader 7.5.8Статистика   Отзывы о File & Image Uploader 7.5.8Отзывы (3)  
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4.41 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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File & Image Uploader - программа для загрузки файлов на онлайновые хранилища. Поддерживает более 250 самых известных файлообменных ресурсов, включая самые популярные, такие как megaupload.com, rapidshare.com, а также хостинги для загрузки изображений и платные ресурсы, требующие авторизации. Можно добавлять файлы любого формата в любом количестве. Поддерживается работа с прокси, премиум аккаунтами, есть возможность параллельной загрузки, ограничение скорости и т.п.

Скриншоты File & Image Uploader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе File & Image Uploader

Pasha про File & Image Uploader 6.7.9 [24-05-2014]

Супер программа. Ничего быстрее не заливает файлы/изображения чем она.
+ разработчик на форуме обитает, по запросу добавляет нужные хосты в программу :)
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Colonel про File & Image Uploader 6.4.8 [16-03-2013]

Ну и запросы у тебя, Добрый Волшебник!
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Добрый Волшебник про File & Image Uploader 6.1.8 [24-03-2012]

Жаль что размер загружаемого файла всего 2 гига.
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