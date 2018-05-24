Movavi Screen Capture - программа для захвата видео с экрана монитора и создания скриншотов всего экрана, выбранного окна или части окна.
Готовые ролики можно конвертировать в форматы, поддерживаемые более чем 180 мобильными устройствами. В процессе записи видео присутствует возможность записывать программные звуки или свой собственный голос. Movavi Screen Capture имеет возможность захвата аудио как с источника потокового аудио, так и со встроенного микрофона.
Также программа позволяет применять различные визуальные и звуковые эффекты, а также предоставляет огромное количество инструментов редактирования, таких как улучшение изображения, применение специальных эффектов, наложение титров или звуковой дорожки.
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и
Отзывы о программе Movavi Screen Capture
Николай про Movavi Screen Capture 8.0.2 [09-03-2017]
Недавно обновил версию 8.0.2. на обновленную 8.1.0.0. Наконец-то всё работает как надо.Рекомендую. | 1 | Ответить
Ирина про Movavi Screen Capture 7.1.0.0 [03-09-2016]
Сначала жутко тормозила. То не начинает запись, то никак эту запись не прекратить, а, соответственно, так как приходилось перезагрушать компьютер, то ничего не сохранялось. Часто запись прерывалась самопроизвольно и, опять же, без сохранения. Теперь вообще перестала открываться. Деньги выброшены на ветер. | | Ответить
Larisa про Movavi Screen Capture 7.1.0.0 [01-08-2016]
Программа не работает, техподдержка не отвечает. Деньги, естественно, не возвращают. Кидалово. :( | | Ответить
Aleksandr про Movavi Screen Capture 4.2.1.0 [25-10-2013]
Пользуюсь регулярно - хорошая программа, ни разу не подвела еще. Сохраняю вебинары, иногда - игры, записываю прохождения игр. Удобно, что можно сохранить в любом формате и настроить захват. Редко встречаешь такой функционал. | | Ответить
Sergey про Movavi Screen Capture 4.2.1.0 [11-07-2013]