Movavi Screen Capture для Windows

Movavi Screen Capture 9.3.0

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Описание Movavi Screen Capture 9.3.0Описание   Скачать Movavi Screen Capture 9.3.0СКАЧАТЬ (42,97 Мб) Скриншоты Movavi Screen Capture 9.3.0Скриншоты (6)   Статистика Movavi Screen Capture 9.3.0Статистика   Отзывы о Movavi Screen Capture 9.3.0Отзывы (9)  
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4.39 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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Movavi Screen Capture - программа для захвата видео с экрана монитора и создания скриншотов всего экрана, выбранного окна или части окна.

Готовые ролики можно конвертировать в форматы, поддерживаемые более чем 180 мобильными устройствами. В процессе записи видео присутствует возможность записывать программные звуки или свой собственный голос. Movavi Screen Capture имеет возможность захвата аудио как с источника потокового аудио, так и со встроенного микрофона.

Также программа позволяет применять различные визуальные и звуковые эффекты, а также предоставляет огромное количество инструментов редактирования, таких как улучшение изображения, применение специальных эффектов, наложение титров или звуковой дорожки.

Что нового в Movavi Screen Capture 9.3.0?
  • Небольшие исправления и улучшения
Скриншоты Movavi Screen Capture:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1490 руб.
Ограничение в работе программы7 дней, водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 12 829
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Видео захват
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Отзывы о программе Movavi Screen Capture

Николай про Movavi Screen Capture 8.0.2 [09-03-2017]

Недавно обновил версию 8.0.2. на обновленную 8.1.0.0. Наконец-то всё работает как надо.Рекомендую.
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Ирина про Movavi Screen Capture 7.1.0.0 [03-09-2016]

Сначала жутко тормозила. То не начинает запись, то никак эту запись не прекратить, а, соответственно, так как приходилось перезагрушать компьютер, то ничего не сохранялось. Часто запись прерывалась самопроизвольно и, опять же, без сохранения. Теперь вообще перестала открываться. Деньги выброшены на ветер.
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Larisa про Movavi Screen Capture 7.1.0.0 [01-08-2016]

Программа не работает, техподдержка не отвечает. Деньги, естественно, не возвращают. Кидалово. :(
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Aleksandr про Movavi Screen Capture 4.2.1.0 [25-10-2013]

Пользуюсь регулярно - хорошая программа, ни разу не подвела еще. Сохраняю вебинары, иногда - игры, записываю прохождения игр. Удобно, что можно сохранить в любом формате и настроить захват. Редко встречаешь такой функционал.
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Sergey про Movavi Screen Capture 4.2.1.0 [11-07-2013]

Ребята,скачайте Fraps и будет вам счастье.
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