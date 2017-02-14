Movavi Video Suite для Windows

Movavi Video Suite 16.2.0

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Описание Movavi Video Suite 16.2.0Описание   Скачать Movavi Video Suite 16.2.0СКАЧАТЬ (89,02 Мб) Скриншоты Movavi Video Suite 16.2.0Скриншоты (6)   Статистика Movavi Video Suite 16.2.0Статистика   Отзывы о Movavi Video Suite 16.2.0Отзывы (12)  
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4.17 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Movavi Video Suite - набор функциональных инструментов для работы с цифровым видео, а также музыкой, фотографиями и данными. При помощи программы можно осуществлять перекодирование видео в целях просмотра на различных устройствах, в том числе и мобильных, захватывать видео с разных источников, производить редактирование, записывать видео на DVD и CD диски, а также просматривать готовые ролики на встроенном плеере. Кроме того в Movavi Video Suite реализованы функции записи и конвертирования аудио, присутствует модуль прожига и копирования CD/DVD дисков и инструменты для создания из цифровых фотографий и изображений красочных слайшоу.

Ключевые особенности:

  • Наличие разнообразных инструментов для обработки видео.
  • Возможность добавления профессиональных фильтров.
  • Добавление к роликам музыки и титров.
  • Захват видео с различных источников, в том числе с видеокамер и TV-тюнера.
  • Конвертация видео и DVD в более чем 170 поддерживаемых медиаформатов, включая форматы видео высокого разрешения.
  • Поддержка более чем 180 мобильных устройств (Apple iPod, iPhone, Nokia, HTC, iriver, Sony PSP, BlackBerry и др.).
  • Наличие пресетов.
  • Встроенный видеоплеер.
  • Поддержка технологии NVIDIA CUDA, обеспечивающей плавное воспроизведение видеофайлов, а также значительно ускоряющей обработку видео.
  • Запись DVD и CD с видео, музыкой и данными (запись дисков Blu-ray возможна при установке дополнительно модуля).
  • Создание из цифровых фотографий и изображений слайдшоу.
  • Возможность захвата и конвертирования аудио и многое другое.
Что нового в Movavi Video Suite 16.2.0?
  • Более эффективный алгоритм шумоподавления.
  • В окне сохранения появилась вкладка с готовыми профилями для телевизоров.
  • Сохранение скриншотов без предварительного редактирования.
  • Подсветка курсора и кликов мыши без захвата самого курсора.
  • Визуализация прогресса сохранения на панели задач и звуковое уведомление по завершении процесса.
  • Оптимизирована работа программы при использовании двух мониторов.
  • Исправлены проблемы при захвате с мониторов с высоким DPI.
  • Возможность отключить автоопределение уровня громкости файлов в настройках программы.
  • Исправление ошибок и улучшения в модуле запуска программ, видеоредакторе, видеоконвертере, медиаплеере, приложениях для записи с экрана и нарезки видео.
Скриншоты Movavi Video Suite:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1990.00 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 21 512
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Конверторы - Редакторы
 Программа Movavi Video Suite отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Movavi Video Suite

Леска про Movavi Video Suite 14.1.1 [11-05-2015]

Все работает, спасибо
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константин про Movavi Video Suite 12.2.1 [13-08-2014]

Не активируется в win7/64. Куплена сдуру в Allsoft.
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Никита про Movavi Video Suite 12.1.0 [11-04-2014]

Купил Movavi Video Suite 12.
У меня вообще видеоконвертер, видеосплиттер, аудиоконвертер не работают.
3 | 7 | Ответить

Толяна про Movavi Video Suite 11.2.1.0 [18-01-2014]

Какие деньги отдали,то и получили,но для новичька проста как nero 8,легка удобна и стройна,а если гдето глюги,переустановите её,вплоть до винды
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vinido про Movavi Video Suite 11.2.1.0 [22-12-2013]

не буду спорить - возможно, какие-то элементы и работают как то не так, не знаю. Но пользовался ULEAD VIDEO STUDIO 11 - вот это чистый бред! Начиная с того, что не понимает MP4, и купил я movavi изначально лишь для конвертации. Чего уж говорить о повороте изображения.. Теперь вижу- с movavi работать (собрать слайд-видео шоу...) на порядок легче.
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