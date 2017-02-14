Movavi Video Suite - набор функциональных инструментов для работы с цифровым видео, а также музыкой, фотографиями и данными. При помощи программы можно осуществлять перекодирование видео в целях просмотра на различных устройствах, в том числе и мобильных, захватывать видео с разных источников, производить редактирование, записывать видео на DVD и CD диски, а также просматривать готовые ролики на встроенном плеере. Кроме того в Movavi Video Suite реализованы функции записи и конвертирования аудио, присутствует модуль прожига и копирования CD/DVD дисков и инструменты для создания из цифровых фотографий и изображений красочных слайшоу.
Ключевые особенности:
Наличие разнообразных инструментов для обработки видео.
Возможность добавления профессиональных фильтров.
Добавление к роликам музыки и титров.
Захват видео с различных источников, в том числе с видеокамер и TV-тюнера.
Конвертация видео и DVD в более чем 170 поддерживаемых медиаформатов, включая форматы видео высокого разрешения.
Поддержка более чем 180 мобильных устройств (Apple iPod, iPhone, Nokia, HTC, iriver, Sony PSP, BlackBerry и др.).
Наличие пресетов.
Встроенный видеоплеер.
Поддержка технологии NVIDIA CUDA, обеспечивающей плавное воспроизведение видеофайлов, а также значительно ускоряющей обработку видео.
Запись DVD и CD с видео, музыкой и данными (запись дисков Blu-ray возможна при установке дополнительно модуля).
Создание из цифровых фотографий и изображений слайдшоу.
Возможность захвата и конвертирования аудио и многое другое.
Что нового в Movavi Video Suite 16.2.0?
Более эффективный алгоритм шумоподавления.
В окне сохранения появилась вкладка с готовыми профилями для телевизоров.
Сохранение скриншотов без предварительного редактирования.
Подсветка курсора и кликов мыши без захвата самого курсора.
Визуализация прогресса сохранения на панели задач и звуковое уведомление по завершении процесса.
Оптимизирована работа программы при использовании двух мониторов.
Исправлены проблемы при захвате с мониторов с высоким DPI.
Возможность отключить автоопределение уровня громкости файлов в настройках программы.
Исправление ошибок и улучшения в модуле запуска программ, видеоредакторе, видеоконвертере, медиаплеере, приложениях для записи с экрана и нарезки видео.
константин про Movavi Video Suite 12.2.1 [13-08-2014]
Не активируется в win7/64. Куплена сдуру в Allsoft. | | Ответить
Никита про Movavi Video Suite 12.1.0 [11-04-2014]
Купил Movavi Video Suite 12.
У меня вообще видеоконвертер, видеосплиттер, аудиоконвертер не работают. 3 | 7 | Ответить
Толяна про Movavi Video Suite 11.2.1.0 [18-01-2014]
Какие деньги отдали,то и получили,но для новичька проста как nero 8,легка удобна и стройна,а если гдето глюги,переустановите её,вплоть до винды | | Ответить
vinido про Movavi Video Suite 11.2.1.0 [22-12-2013]
не буду спорить - возможно, какие-то элементы и работают как то не так, не знаю. Но пользовался ULEAD VIDEO STUDIO 11 - вот это чистый бред! Начиная с того, что не понимает MP4, и купил я movavi изначально лишь для конвертации. Чего уж говорить о повороте изображения.. Теперь вижу- с movavi работать (собрать слайд-видео шоу...) на порядок легче. | | Ответить