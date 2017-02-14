Movavi Video Suite 16.2.0 Описание СКАЧАТЬ ( 89,02 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (12) Оцените программу!

4.17 из 5, всего оценок - 59 Рейтинг программы - 4.17 из 5

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5 Movavi Video Suite - набор функциональных инструментов для работы с цифровым видео, а также музыкой, фотографиями и данными. При помощи программы можно осуществлять перекодирование видео в целях просмотра на различных устройствах, в том числе и мобильных, захватывать видео с разных источников, производить редактирование, записывать видео на DVD и CD диски, а также просматривать готовые ролики на встроенном плеере. Кроме того в Movavi Video Suite реализованы функции записи и конвертирования аудио, присутствует модуль прожига и копирования CD/DVD дисков и инструменты для создания из цифровых фотографий и изображений красочных слайшоу.



Ключевые особенности: Наличие разнообразных инструментов для обработки видео.

Возможность добавления профессиональных фильтров.

Добавление к роликам музыки и титров.

Захват видео с различных источников, в том числе с видеокамер и TV-тюнера.

Конвертация видео и DVD в более чем 170 поддерживаемых медиаформатов, включая форматы видео высокого разрешения.

Поддержка более чем 180 мобильных устройств (Apple iPod, iPhone, Nokia, HTC, iriver, Sony PSP, BlackBerry и др.).

Наличие пресетов.

Встроенный видеоплеер.

Поддержка технологии NVIDIA CUDA, обеспечивающей плавное воспроизведение видеофайлов, а также значительно ускоряющей обработку видео.

Запись DVD и CD с видео, музыкой и данными (запись дисков Blu-ray возможна при установке дополнительно модуля).

Создание из цифровых фотографий и изображений слайдшоу.

Возможность захвата и конвертирования аудио и многое другое. Что нового в Movavi Video Suite 16.2.0?

Более эффективный алгоритм шумоподавления.

В окне сохранения появилась вкладка с готовыми профилями для телевизоров.

Сохранение скриншотов без предварительного редактирования.

Подсветка курсора и кликов мыши без захвата самого курсора.

Визуализация прогресса сохранения на панели задач и звуковое уведомление по завершении процесса.

Оптимизирована работа программы при использовании двух мониторов.

Исправлены проблемы при захвате с мониторов с высоким DPI.

Возможность отключить автоопределение уровня громкости файлов в настройках программы.

Исправление ошибок и улучшения в модуле запуска программ, видеоредакторе, видеоконвертере, медиаплеере, приложениях для записи с экрана и нарезки видео. Скриншоты Movavi Video Suite: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1990.00 руб. Ограничение в работе программы 7 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 21 512 Разработчик Movavi Последнее обновление 14.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Видео захват - Конверторы - Редакторы Отзывы о программе Movavi Video Suite Леска Все работает, спасибо

| 5 | Ответить константин Не активируется в win7/64. Куплена сдуру в Allsoft.

| | Ответить Никита Купил Movavi Video Suite 12.

У меня вообще видеоконвертер, видеосплиттер, аудиоконвертер не работают.

3 | 7 | Ответить Толяна Какие деньги отдали,то и получили,но для новичька проста как nero 8,легка удобна и стройна,а если гдето глюги,переустановите её,вплоть до винды

| | Ответить vinido не буду спорить - возможно, какие-то элементы и работают как то не так, не знаю. Но пользовался ULEAD VIDEO STUDIO 11 - вот это чистый бред! Начиная с того, что не понимает MP4, и купил я movavi изначально лишь для конвертации. Чего уж говорить о повороте изображения.. Теперь вижу- с movavi работать (собрать слайд-видео шоу...) на порядок легче.

| | Ответить Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости