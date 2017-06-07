Instagram 10.23.0 для Android
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь
Надписи на Фото 1.5 для Android
Надписи на Фото – добавляет на изображение надписи по готовому шаблону или макету пользователя. Экспериментируйте с различными фонами, шрифтами и цветами, добавляйте
Face Swap 1.0.0 для Android
Отличное Android-приложение, которое позволяет создавать из вполне будничных фотоснимков, веселые и пафосные сцены. Для этого достаточно сделать обыкновенное селфи -
FaceApp 1.0.265 для Android
Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.
PicsArt - Фотостудия 9.7.2 для Android
PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение
QuickPic 4.6.9.1486 для Android
QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.