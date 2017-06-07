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Business Card Reader Free для Android

Business Card Reader Free 4.6.9 для Android

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Описание Business Card Reader Free 4.6.9 для AndroidОписание   Скачать Business Card Reader Free 4.6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (36,63 Мб) Скриншоты Business Card Reader Free 4.6.9 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Business Card Reader Free 4.6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Business Card Reader Free 4.6.9 для AndroidОтзывы (5)  
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Business Card Reader Free — утилита для быстрого внесения данных контакта с визитной карточки. Просто наведите камеру смартфона на карточку и сфотографируйте ее. Утилита сама распознает все данные и расположит их по определенным полям.

Бесплатная версия позволяет сохранить имя, фамилию и первый из найденных телефонов контакта. Приложение поддерживает контактные данные на 25 различных языках и кроссплатформенный обмен цифровыми визитками по Wi-Fi между пользователями программы. 

Что нового в Business Card Reader Free 4.6.9 для Android?
  • Теперь вы можете пользоваться BCR не только на своем Android, но и на любом компьютере. Встречайте ABBYYBCR.COM! Чтобы начать работу с веб-версией, включите синхронизацию в мобильном BCR и войдите в личный кабинет на ABBYYBCR.COM. Теперь работать с визитками, добавлять к ним заметки, редактировать, сортировать, отправлять электронные письма стало гораздо удобнее!
Скриншоты Business Card Reader Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 047
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
 Программа Business Card Reader Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Business Card Reader Free

Денис про Business Card Reader Free 4.4 для Android [03-06-2016]

Привет! Business Card Reader - CRM Pro на GooglePlay (здесь нет)
Распознает получше ABBYY. Есть интеграции с CRM и gmail.
Хороша для бизнеса и экономии времени.
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Артем про ABBYY Business Card Reader Lite 3.1.1.11 для Android [08-11-2013]

классная программа для телефона, просто круто, если руки не трясутся, то распознает на 99%.
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Medford про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [01-06-2011]

This has made my day. I wish all ptosings were this good.
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Androlisa про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [18-04-2011]

привет. Тоже скачала. Это ж для смартфона, Владимир. Работает вообще круто - все распознает.
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Владимир про ABBYY Business Card Reader Lite 1.0.78.5 для Android [16-04-2011]

скачал програмку, а как устанавливать на ПК не пойму. Подскажите пожалуйста
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