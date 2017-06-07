Instagram 10.23.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Надписи на Фото 1.5 для Android

Надписи на Фото – добавляет на изображение надписи по готовому шаблону или макету пользователя. Экспериментируйте с различными фонами, шрифтами и цветами, добавляйте

Face Swap 1.0.0 для Android

Отличное Android-приложение, которое позволяет создавать из вполне будничных фотоснимков, веселые и пафосные сцены. Для этого достаточно сделать обыкновенное селфи -