Валерий . про avast! Uninstall Utility 10.0.2202 [07-01-2015]
Антивирус придуманный для борьбы с вирусами , сам в последствии как ВИРУС.Невозможно удалить обычным способом . | | Ответить
ivanich352008 про avast! Uninstall Utility 7.0 [03-04-2013]
Всегда возникают вопросы к создателям программ, которые нужно выковыривать спецспособами. Если у программы нет штатного деинсталлятора, это ограничивает свободу выбора пользователя. Самому пришлось умерший аваст выкапывать "ручками" с офисного компа. 1 | 1 | Ответить