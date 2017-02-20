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5 Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows (например Вы забыли пароль, которым защитили настройки антивируса) удалить невозможно.



Как деинсталлировать ПО при помощи этого инструмента: Зайти в Windows в безопасном режиме. Запустить утилиту. Если вы установили avast! в папку не по умолчанию - выберите данную папку (Внимательно! Все файлы из данной папки будут удалены). Нажмите Uninstall. Перегрузите компьютер. Avast Uninstall Utility удаляет следующие продукты: Avast Free/Pro/Internet Security/Premier

Avast Windows Home Server Edition

Avast Endpoint Protection (Plus)