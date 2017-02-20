Avast Clear для Windows

Avast Clear 17.2.3409.0

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Описание Avast Clear 17.2.3409.0Описание   Скачать Avast Clear 17.2.3409.0СКАЧАТЬ (7,96 Мб) Скриншоты Avast Clear 17.2.3409.0Скриншоты (2)   Статистика Avast Clear 17.2.3409.0Статистика   Отзывы о Avast Clear 17.2.3409.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows (например Вы забыли пароль, которым защитили настройки антивируса) удалить невозможно.

Как деинсталлировать ПО при помощи этого инструмента:

  1. Зайти в Windows в безопасном режиме.
  2. Запустить утилиту.
  3. Если вы установили avast! в папку не по умолчанию - выберите данную папку (Внимательно! Все файлы из данной папки будут удалены).
  4. Нажмите Uninstall.
  5. Перегрузите компьютер.

Avast Uninstall Utility удаляет следующие продукты:

  • Avast Free/Pro/Internet Security/Premier
  • Avast Windows Home Server Edition
  • Avast Endpoint Protection (Plus)
Скриншоты Avast Clear:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 12 681
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - другое

Отзывы о программе Avast Clear

Валерий . про avast! Uninstall Utility 10.0.2202 [07-01-2015]

Антивирус придуманный для борьбы с вирусами , сам в последствии как ВИРУС.Невозможно удалить обычным способом .
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ivanich352008 про avast! Uninstall Utility 7.0 [03-04-2013]

Всегда возникают вопросы к создателям программ, которые нужно выковыривать спецспособами. Если у программы нет штатного деинсталлятора, это ограничивает свободу выбора пользователя. Самому пришлось умерший аваст выкапывать "ручками" с офисного компа.
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