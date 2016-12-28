Яндекс.Деньги — мобильный кошелек от Яндекса, позволяющий совершать платежи в режиме онлайн, находясь в движении, без необходимости иметь под рукой ноутбук или ПК. Вы можете пополнять свой счет, переводить деньги другим людям, оплачивать услуги и товары, получать деньги на счет.
Приложение работает со многими компаниями и с его помощью можно оплачивать:
Мобильные счета МТС, Теле2, МегаФон, Билайн, Yota или домашний телефон.
Игровые покупки в Steam и World of Tanks, соцсетях Вконтакте, Одноклассники и др.
Интернет: Netbynet, Ростелеком, 2КОМ, ДОМ.RU, InterZet, Акадо, SkyNet или других поставщиков.