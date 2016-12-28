Программы для Android » Офис, документы » Финансы, учет » Яндекс.Деньги 4.3.1 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Яндекс.Деньги для Android

Яндекс.Деньги 4.3.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Деньги 4.3.1 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Деньги 4.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,61 Мб) Скриншоты Яндекс.Деньги 4.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Деньги 4.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Деньги 4.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Деньги — мобильный кошелек от Яндекса, позволяющий совершать платежи в режиме онлайн, находясь в движении, без необходимости иметь под рукой ноутбук или ПК. Вы можете пополнять свой счет, переводить деньги другим людям, оплачивать услуги и товары, получать деньги на счет.

Приложение работает со многими компаниями и с его помощью можно оплачивать:

  • Мобильные счета МТС, Теле2, МегаФон, Билайн, Yota или домашний телефон.
  • Игровые покупки в Steam и World of Tanks, соцсетях Вконтакте, Одноклассники и др.
  • Интернет: Netbynet, Ростелеком, 2КОМ, ДОМ.RU, InterZet, Акадо, SkyNet или других поставщиков.
  • Услуги ЖКХ, хостинг, ТВ, билеты или другие счета.
  • Кредиты и штрафы ГИБДД.
  • Счета по QR-коду.
Что нового в Яндекс.Деньги 4.3.1 для Android?
  • Поработали над стабильностью и исправили несколько мелких ошибок.
Скриншоты Яндекс.Деньги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе Яндекс.Деньги

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Деньги 4.3.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Battery Doctor

Фотосканер

Yahoo Погода

GPS status

MAPS.ME

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

 
 