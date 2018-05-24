AVS Registry Cleaner для Windows

AVS Registry Cleaner 4.1.1.286

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Описание AVS Registry Cleaner 4.1.1.286Описание   Скачать AVS Registry Cleaner 4.1.1.286СКАЧАТЬ (8,18 Мб) Скриншоты AVS Registry Cleaner 4.1.1.286Скриншоты (4)   Статистика AVS Registry Cleaner 4.1.1.286Статистика   Отзывы о AVS Registry Cleaner 4.1.1.286Отзывы (1)  
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AVS Registry Cleaner - программа для сканирования, чистки и исправления системного реестра Windows. Удаляет старые или ненужные элементы из реестра, различную неиспользуемую информацию, оставшуюся после неудачных инсталляций или в результате некорректного удаления программ. Позволяет сделать резервную копию реестра перед внесением любых изменений. Позволяет сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.

Возможности AVS Registry Cleaner:

  • Удаление информации, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.
  • Корректная деинсталляция поврежденных приложений.
  • Быстрое резервное копирование как реестра, так и системы.
  • Восстановление системных файлов и реестра Windows, если в результате изменений реестра возникли проблемы.
  • Планирование, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.
  • Планирование время резервного копирования.
  • Улучшение производительности и стабильности ПК с операционной средой Windows.
Скриншоты AVS Registry Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 352
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе AVS Registry Cleaner

Dukers про AVS Registry Cleaner 2.2.3.236 [24-09-2013]

Сайт просто кишит статистическим сбором информации о посещении тех сайтов, которых даже не посещаешь, то есть имитирует, жесть ! ! !, скажу одно это ОГРОМНЫЙ МИНУС.

На счет программы: Работает стабильно. Спасибо большое, что она у вас есть. Меньше рекламы и сбора статистики был бы большой + А так более 16 заблокированных стат.
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