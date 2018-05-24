AVS Registry Cleaner 4.1.1.286

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5 AVS Registry Cleaner - программа для сканирования, чистки и исправления системного реестра Windows. Удаляет старые или ненужные элементы из реестра, различную неиспользуемую информацию, оставшуюся после неудачных инсталляций или в результате некорректного удаления программ. Позволяет сделать резервную копию реестра перед внесением любых изменений. Позволяет сохранять систему чистой, стабильной и быстрой.



Возможности AVS Registry Cleaner: Удаление информации, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталляции или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО.

Корректная деинсталляция поврежденных приложений.

Быстрое резервное копирование как реестра, так и системы.

Восстановление системных файлов и реестра Windows, если в результате изменений реестра возникли проблемы.

Планирование, какие категории, когда и как часто следует сканировать и исправлять.

Планирование время резервного копирования.

Улучшение производительности и стабильности ПК с операционной средой Windows.

Скриншоты AVS Registry Cleaner:

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