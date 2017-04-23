QuarkXPress - профессиональное программное обеспечение для создания и печати разнообразной печатной продукции. Позволяет обеспечить издателей средствами управления типографскими функциями, цветами и совместной работой с документами, а также предлагает поддержку всех необходимых шрифтов, включая шрифты TrueType, OpenType и Unicode.

Стоит отметить наличие в составе QuarkXPress такого компонента, как App Studio, предназначенного для подготовки контента к просмотру на дисплеях портативных устройств (например iPad). Кроме того программа включает в себя расширенную поддержку стилей, инструменты для работы со списками, создания выносок, редактирования текста, сохранения проектов, вывода их на печать и пр. Также присутствуют функции (Job Jackets и Composition Zones), позволяющие обеспечить использование единых спецификаций несколькими работниками, даже при одновременной работе над одним проектом.

Поддерживается импорт файлов из таких программ, как Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPerfect, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Данная программа широко используется в различных издательствах, рекламных и маркетинговых агентствах, дизайнерских фирмах и типографиях.