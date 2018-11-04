Moo0 RightClicker для Windows

Moo0 RightClicker Pro 1.56

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Moo0 RightClicker Pro 1.56Описание   Скачать Moo0 RightClicker Pro 1.56СКАЧАТЬ (7,53 Мб) Скриншоты Moo0 RightClicker Pro 1.56Скриншоты (5)   Статистика Moo0 RightClicker Pro 1.56Статистика   Отзывы о Moo0 RightClicker Pro 1.56Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Moo0 RightClicker - утилита для расширения контекстного меню (меню щелчка правой клавиши) Проводника Windows. Добавляет много полезных функций, например дублирование текущего окна проводника, открыть/переместить/копировать в указанные папкам, скрытие основного контекстного меню и т.д.

Можно создавать свое собственное оптимизированное контекстное меню, скрывая нежелательные пункты, перестраивая порядок, располагая похожие меню в недавно созданную папку дерева, выделяя разделительным цветом, изменяя значок меню на ваш собственный и т.п. через модуль настройки. Позволяет создавать набор программ для одновременного запуска.

Скриншоты Moo0 RightClicker:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $26.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 208
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ - Настройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Быстрый запуск, доступ"
 

RocketDock 1.3.5

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности

USB Flash Drives Control 4.1.0.0

USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к

Hot Keyboard Pro 6.1.100

Hot Keyboard - утилита для назначения горячих клавиш практически на любые действия - от запуска программы или, к примеру, открытия гиперссылки и до управления

Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и

Winstep Nexus 18.8

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного

HotKey Manager 1.70

Hot Key Manager - программа позволяющая вешать на горячие клавиши такие функции как выключить/включить/релогин, изменение громкости, управление винампом,

скачать Adguard

Отзывы о программе Moo0 RightClicker

Admin

Отзывов о программе Moo0 RightClicker Pro 1.56 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 