RocketDock 1.3.5

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности

USB Flash Drives Control 4.1.0.0

USB Flash Drives Control - небольшая и простая в использовании программа, которая после инсталляции находится в системном трее и обеспечивает быстрый доступ к

Hot Keyboard Pro 6.1.100

Hot Keyboard - утилита для назначения горячих клавиш практически на любые действия - от запуска программы или, к примеру, открытия гиперссылки и до управления