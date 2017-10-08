Программы для Android » Игры » Логические » Backgammon Free 2.241 для Android
Backgammon Free для Android

Backgammon Free 2.241 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Backgammon Free 2.241 для AndroidОписание   Скачать Backgammon Free 2.241 для AndroidСКАЧАТЬ (9,87 Мб) Скриншоты Backgammon Free 2.241 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Backgammon Free 2.241 для AndroidСтатистика   Отзывы о Backgammon Free 2.241 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Backgammon Free — популярная настольная игра для Android-устройств. Что бы победить, в этой игре нужно проявить навыки стратегического мышления и интуицию. В этой версии коротких нард можно играть и искусственным интеллектом или другим человеком на одной доске.

В приложении присутствует 5 уровней сложности, 3 варианты игровой доски, подсказки, статистика игроков, оптимизирование для смартфонов и планшетов. Попробуйте одолеть довольно смышленый ИИ или испытайте удачу в игре с родными и близкими. 

Скриншоты Backgammon Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 814
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Настольные
 Программа Backgammon Free отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

Длинные нарды 5.28 для Android

Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Sudoku Free 1.471 для Android

Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Все Сканворды 1.2.6j для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Lines 3.2.4 для Android

Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного

Shoot the Apple 1.3.2 для Android

Shoot the Apple - потрясающая игра для Android, основанная на физике. Вы должны стрелять из пушки инопланетянином по огромному яблоку. Задача проста - попасть чужим

скачать Adguard

Отзывы о программе Backgammon Free

Admin

Отзывов о программе Backgammon Free 2.241 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 