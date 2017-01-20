Battle Ludo 2.6.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 12,04 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Battle Ludo — интереснейшая настольная игра, в которой нужно провести свои четыре самолета с одной базы на другую и при этом постараться не дать этого сделать своим соперникам раньше вас. В игре может быть от двух до четырех игроков, при чем это могут быть как живые люди, играющие на одном смартфоне, так и искусственный интеллект. Если игровое поле вам покажется слишком мелким, то вы можете использовать увеличение игрового поля.



Правила игры нет смысла описывать, так как их можно прочитать в самой программе и научиться в ходе игры. Скриншоты Battle Ludo: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 3 874 Разработчик SohoMob Последнее обновление 20.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Логические - Настольные - Стратегии Отзывы о программе Battle Ludo Admin Отзывов о программе Battle Ludo 2.6.2 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости