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Battle Ludo для Android

Battle Ludo 2.6.2 для Android

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Описание Battle Ludo 2.6.2 для AndroidОписание   Скачать Battle Ludo 2.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (12,04 Мб) Скриншоты Battle Ludo 2.6.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Battle Ludo 2.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battle Ludo 2.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Battle Ludo — интереснейшая настольная игра, в которой нужно провести свои четыре самолета с одной базы на другую и при этом постараться не дать этого сделать своим соперникам раньше вас. В игре может быть от двух до четырех игроков, при чем это могут быть как живые люди, играющие на одном смартфоне, так и искусственный интеллект. Если игровое поле вам покажется слишком мелким, то вы можете использовать увеличение игрового поля.

Правила игры нет смысла описывать, так как их можно прочитать в самой программе и научиться в ходе игры.

Скриншоты Battle Ludo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 874
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Настольные - Стратегии
 Программа Battle Ludo отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Battle Ludo

Admin

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