Battle Ludo — интереснейшая настольная игра, в которой нужно провести свои четыре самолета с одной базы на другую и при этом постараться не дать этого сделать своим соперникам раньше вас. В игре может быть от двух до четырех игроков, при чем это могут быть как живые люди, играющие на одном смартфоне, так и искусственный интеллект. Если игровое поле вам покажется слишком мелким, то вы можете использовать увеличение игрового поля.
Правила игры нет смысла описывать, так как их можно прочитать в самой программе и научиться в ходе игры.