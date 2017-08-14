AVS Image Converter для Windows

AVS Image Converter 5.0.1.290

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AVS Image Converter 5.0.1.290Описание   Скачать AVS Image Converter 5.0.1.290СКАЧАТЬ (22,65 Мб) Скриншоты AVS Image Converter 5.0.1.290Скриншоты (3)   Статистика AVS Image Converter 5.0.1.290Статистика   Отзывы о AVS Image Converter 5.0.1.290Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AVS Image Converter - простая в использовании программа для конвертации изображений из одного формата в другой. Позволяет конвертировать графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, водяные знаки и т.д.

Возможности приложения:

  • Поддерживает: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .png, .apng, .tiff, .tif, .tga, .ras, .pdf, .pcx, .psd, .emf, .wmf, .jp2, .j2k, .cr2, .crw, .raf, .dng, .mef, .nef, .orf, .arw
  • Создание анимированные изображения GIF и PNG
  • Корректировка изображения: поворот, настрайка яркости, контраста и цвета, применение различных эффектов и использование опции автоматической цветокоррекции
  • Изменение размера и кадрирование фотографии
  • Добавление в изображения текстовый или графический водяной знак
  • Просмотр всех изменений во время редактирования, используя окно предварительного просмотра
  • Зрительная оценка хода процесса конвертации изображений
  • Конвертация изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню
Скриншоты AVS Image Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программылоготип на выходных файлах
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

Format Factory 4.1.0.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и

XnView 2.40

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

Adobe Photoshop CC 2015.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

FastStone Image Viewer 6.3

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

IrfanView 4.44

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

AVS Document Converter 3.1.1.244

AVS Document Converter - универсальный инструмент для просмотра и преобразования любых типов документов в наиболее распространенные форматы, включая PDF, DOC, DOCX,

скачать Adguard

Отзывы о программе AVS Image Converter

Admin

Отзывов о программе AVS Image Converter 5.0.1.290 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 