AVS Image Converter 5.0.1.290
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AVS Image Converter - простая в использовании программа для конвертации изображений из одного формата в другой. Позволяет конвертировать графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, водяные знаки и т.д.
Возможности приложения:
Поддерживает: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .png, .apng, .tiff, .tif, .tga, .ras, .pdf, .pcx, .psd, .emf, .wmf, .jp2, .j2k, .cr2, .crw, .raf, .dng, .mef, .nef, .orf, .arw
Создание анимированные изображения GIF и PNG
Корректировка изображения: поворот, настрайка яркости, контраста и цвета, применение различных эффектов и использование опции автоматической цветокоррекции
Изменение размера и кадрирование фотографии
Добавление в изображения текстовый или графический водяной знак
Просмотр всех изменений во время редактирования, используя окно предварительного просмотра
Зрительная оценка хода процесса конвертации изображений
Конвертация изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню
Скриншоты AVS Image Converter:
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