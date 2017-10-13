Blender 2.79
Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам трехмерного моделирования. Несмотря на относительно небольшой размер,
Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
VisiCon 1.3 base
Программа VisiCon предназначена для простого и оперативного дизайна и проектирования помещений и рассчитана на людей, не имеющих специальной технической подготовки
Астрон Дизайн 3.0.0.26
Астрон Дизайн - программа для 3D-моделирования, с помощью которой можно составить трехмерный проект вашего дома или квартиры. Пользователю доступны инструменты с
Кафель 7.03 PROF
Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,
Deep Exploration 3.5.10.1242
Deep Exploration - Мощный просмотрщик и конвертор файлов самых разнообразных форматов - 2D, 3D, анимации, видео и аудио