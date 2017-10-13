MAXON CINEMA 4D Studio для Windows

MAXON CINEMA 4D Studio R19

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Описание MAXON CINEMA 4D Studio R19Описание   Скачать MAXON CINEMA 4D Studio R19СКАЧАТЬ (4242,48 Мб) Скриншоты MAXON CINEMA 4D Studio R19Скриншоты (5)   Статистика MAXON CINEMA 4D Studio R19Статистика   Отзывы о MAXON CINEMA 4D Studio R19Отзывы (10)  
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4.56 из 5, всего оценок - 90
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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MAXON CINEMA 4D - простая в использовании профессиональная программа для 3D-визуализации, при помощи которой даже начинающие пользователи смогут создавать высококачественные анимации с использованием 3D-CAD моделей. Программный продукт содержит множество инструментов для анимации персонажей, работы с волосами и имитации одежды, предлагает несколько источников освещения, множество материалов и структур, обладает мощным физическим движком и технологией рендеринга по сети, позволяющей быстрее получать результаты.

Основные возможности:

  • Возможность работы с параметрическими и полигональными объектами.
  • Расширенная система материалов и текстур.
  • Возможность трёхмерного рисования.
  • Встроенная система нелинейной анимации.
  • Наличие системы динамики твёрдых и мягких тел.
  • Множество инструментов анимации персонажей.
  • Основанная на событиях система частиц.
  • Рендеринг волос и меха.
  • Реалистичная визуализация и рендер скетча.
  • Наличие источников света IES, позволяющих легко создавать естественное освещение.
  • Поддержка цветовых профилей.
  • Встроенный менеджер изображений.
  • Поддержка OpenGL3.
  • Наличие встроенного языка программирования Python.
  • Поддержка настоящих единиц измерения.
  • Наличие менеджера рендеринга.
  • Импорт и экспорт файлов в различные форматы.

 

Ограничения демо-версии:

  • Водяной знак
  • Нет просчёта по сети
  • По техническим причинам, качество отображения ProRender во вьюпорте ограничено 25-ю итерациями
  • Ограниченное количество составляющих в демо-библиотеках (библиотеки содержат сотни объектов в полной коммерческой версии)
  • Демо-версию нельзя обновить до полной коммерческой версии
  • Демо-версия предназначена исключительно для ознакомления. Любое коммерческое применение демо-версии, например для проведения курсов, не разрешается.
Скриншоты MAXON CINEMA 4D Studio:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы42 дня
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 37 103
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Редакторы
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Отзывы о программе MAXON CINEMA 4D Studio

Дмитрий про MAXON CINEMA 4D Studio R18 [03-08-2017]

Написано R18, а на деле выяснилось R16!
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Moon is Sunny про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [12-10-2015]

Всем доброго утра! У меня тут проблемка есть: Программу установила, но когда запускаю смотрите что происходит: 1. запуск. 2. выберите язык: выбираю англ. 3. загрузка. 4. пустота! Ничего не выдаёт! Чо делать? Кто знает?
3 | 24 | Ответить

Lyly про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [24-05-2015]

почему то не могу установить программу....помогите!!
6 | | Ответить

fgfgfgggfgffgfgf про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [20-01-2015]

Норм
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Владимир про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [05-09-2014]

А надо распаковывать? Куда? Дайте пожалуйста подробную инструкцию по установке!
| 15 | Ответить

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