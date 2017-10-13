Оцените программу!

4.56 из 5, всего оценок - 90 Рейтинг программы - 4.56 из 5

1

2

3

4

5 MAXON CINEMA 4D - простая в использовании профессиональная программа для 3D-визуализации, при помощи которой даже начинающие пользователи смогут создавать высококачественные анимации с использованием 3D-CAD моделей. Программный продукт содержит множество инструментов для анимации персонажей, работы с волосами и имитации одежды, предлагает несколько источников освещения, множество материалов и структур, обладает мощным физическим движком и технологией рендеринга по сети, позволяющей быстрее получать результаты.



Основные возможности: Возможность работы с параметрическими и полигональными объектами.

Расширенная система материалов и текстур.

Возможность трёхмерного рисования.

Встроенная система нелинейной анимации.

Наличие системы динамики твёрдых и мягких тел.

Множество инструментов анимации персонажей.

Основанная на событиях система частиц.

Рендеринг волос и меха.

Реалистичная визуализация и рендер скетча.

Наличие источников света IES, позволяющих легко создавать естественное освещение.

Поддержка цветовых профилей.

Встроенный менеджер изображений.

Поддержка OpenGL3.

Наличие встроенного языка программирования Python.

Поддержка настоящих единиц измерения.

Наличие менеджера рендеринга.

Импорт и экспорт файлов в различные форматы. Ограничения демо-версии: Водяной знак

Нет просчёта по сети

По техническим причинам, качество отображения ProRender во вьюпорте ограничено 25-ю итерациями

Ограниченное количество составляющих в демо-библиотеках (библиотеки содержат сотни объектов в полной коммерческой версии)

Демо-версию нельзя обновить до полной коммерческой версии

Демо-версия предназначена исключительно для ознакомления. Любое коммерческое применение демо-версии, например для проведения курсов, не разрешается.