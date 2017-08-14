AVS Audio Converter 8.4.1.577

Описание СКАЧАТЬ ( 32,55 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (3)

Оцените программу!

4.71 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.71 из 5

1

2

3

4

5 AVS Audio Converter - программа для преобразования аудио файлов из одного формата в другой. Поддерживает конвертирование наиболее известных звуковых файлов: WAV, OGG, MP3, AAC, WMA и т.д. Определяет частоту, число каналов и другие параметры звуковых файлов прежде, чем они будут сконвертированы. Позволяет применять тонкие настройки параметров для форматов MP3 и OGG при преобразовании аудиофайлов и изменять информацию в тегах.



Возможности AVS Audio Converter: Поддержка аудио форматы: .mp3, .wma, .wav, .m4a, .m4r, .aac, .amr, .ogg, .mp2, .flac, .aiff, .au.

Прослушивание результата до завершения процесса.

Зрительная оценка продвижения процесса конвертации аудио.

Создание и редактирование аудиокниг в форматах MP3 и M4B.

Разделять аудио по маркерам или объединение отдельных аудиофайлов в один файл.

Импортировать аудио дорожки из видео файла в программу и преобразование его в любой доступный формат.

Изменение текстовой информации в файле (исполнитель, композиция и т.д.). Что нового в AVS Audio Converter 8.4.1.577?

Исправлены ошибки

Скриншоты AVS Audio Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00 Ограничение в работе программы голосовой логотип на выходных файлах Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 4 962 Разработчик Online Media Technologies Ltd. Последнее обновление 14.08.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы

ТОП-сегодня раздела "Конверторы" Format Factory 4.1.0.0 Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и Free Audio Converter 5.1.5.807 Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация SUPER 2017 Build 71 (April 07 2017) SUPER - мощный конвертер любых мультимедийных файлов, не требующий установки дополнительных модулей. Включает в себя все необходимые кодеки, интегрированный плеер, XviD4PSP 7.0.396 XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, XRECODE 3 1.63 XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и Free Studio 6.6.38.626 Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью данного пакета программ можно легко конвертировать