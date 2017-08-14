AVS Audio Converter для Windows

AVS Audio Converter 8.4.1.577

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Описание AVS Audio Converter 8.4.1.577Описание   Скачать AVS Audio Converter 8.4.1.577СКАЧАТЬ (32,55 Мб) Скриншоты AVS Audio Converter 8.4.1.577Скриншоты (4)   Статистика AVS Audio Converter 8.4.1.577Статистика   Отзывы о AVS Audio Converter 8.4.1.577Отзывы (3)  
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4.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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AVS Audio Converter - программа для преобразования аудио файлов из одного формата в другой. Поддерживает конвертирование наиболее известных звуковых файлов: WAV, OGG, MP3, AAC, WMA и т.д. Определяет частоту, число каналов и другие параметры звуковых файлов прежде, чем они будут сконвертированы. Позволяет применять тонкие настройки параметров для форматов MP3 и OGG при преобразовании аудиофайлов и изменять информацию в тегах.

Возможности AVS Audio Converter:

  • Поддержка аудио форматы: .mp3, .wma, .wav, .m4a, .m4r, .aac, .amr, .ogg, .mp2, .flac, .aiff, .au.
  • Прослушивание результата до завершения процесса.
  • Зрительная оценка продвижения процесса конвертации аудио.
  • Создание и редактирование аудиокниг в форматах MP3 и M4B.
  • Разделять аудио по маркерам или объединение отдельных аудиофайлов в один файл.
  • Импортировать аудио дорожки из видео файла в программу и преобразование его в любой доступный формат.
  • Изменение текстовой информации в файле (исполнитель, композиция и т.д.).
Что нового в AVS Audio Converter 8.4.1.577?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AVS Audio Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программыголосовой логотип на выходных файлах
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 962
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе AVS Audio Converter

Сергей М про AVS Audio Converter 8.0.1.540 [06-05-2016]

К сожалению при конвертации в mp3 используется codec FhG вместо Lame, так что этот конвертер нервно курит в сторонке.
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евнний про AVS Audio Converter 7.3.1.535 [28-03-2015]

авс 7 аудио конвертер сильно грузит систему
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Сергей М про AVS Audio Converter 7.0.3.499 [29-01-2013]

Почему нет отзывов? Может ли он конкурировать с Total Audio Converter, Free Audio Converter EZ CD Audio Converter, Xilisoft Audio Converter - первые три конвертера самые мощные и самые качественные!!!
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