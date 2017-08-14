AVS Audio Converter - программа для преобразования аудио файлов из одного формата в другой. Поддерживает конвертирование наиболее известных звуковых файлов: WAV, OGG, MP3, AAC, WMA и т.д. Определяет частоту, число каналов и другие параметры звуковых файлов прежде, чем они будут сконвертированы. Позволяет применять тонкие настройки параметров для форматов MP3 и OGG при преобразовании аудиофайлов и изменять информацию в тегах.
Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью данного пакета программ можно легко конвертировать
Отзывы о программе AVS Audio Converter
Сергей М про AVS Audio Converter 8.0.1.540 [06-05-2016]
К сожалению при конвертации в mp3 используется codec FhG вместо Lame, так что этот конвертер нервно курит в сторонке. | | Ответить
евнний про AVS Audio Converter 7.3.1.535 [28-03-2015]
авс 7 аудио конвертер сильно грузит систему | | Ответить
Сергей М про AVS Audio Converter 7.0.3.499 [29-01-2013]
Почему нет отзывов? Может ли он конкурировать с Total Audio Converter, Free Audio Converter EZ CD Audio Converter, Xilisoft Audio Converter - первые три конвертера самые мощные и самые качественные!!! | | Ответить