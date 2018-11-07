ESET NOD32 Mobile Security 3.9.21.0 для Android
ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор,
CM Security 4.0.2 для Android
CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона
Zoner AntiVirus Free 1.13.5 для Android
Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,
Dr.Web Light 11.1.0 для Android
Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer
Avast Mobile Security & Antivirus 6.11.6 для Android
Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит
AVL Pro Antivirus 2.1.9 для Android
AVL Pro Antivirus - мощное антивирусное решение для Android-устройств на основе собственного движка AVL, способное обеспечить эффективную защиту системы за счет