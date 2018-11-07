Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,

CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона

ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и просмотра, надежно защищает Sim-карту, включает модуль Антивор,

Dr.Web Light 11.1.0 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer

Avast Mobile Security & Antivirus 6.11.6 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит

AVL Pro Antivirus 2.1.9 для Android

AVL Pro Antivirus - мощное антивирусное решение для Android-устройств на основе собственного движка AVL, способное обеспечить эффективную защиту системы за счет