AVS Audio Editor - легкая в использовании программа для создания, кодирования и редактирования аудио. Предлагает более 20 эффектов и фильтров, в том числе задержка, фленджер, хорус, реверберация, фильтры для удаления раздражающих звуков, таких как "vuvuzelas", рев болельщиков и т.д. Позволяет обрезать, присоединять, смешивать и удалять куски аудиотреков. Имеет дружественный и удобный интерфейс, расширенную поддержку форматов и современные инструменты.
Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,
Отзывы о программе AVS Audio Editor
Liaf про AVS Audio Editor 7.0.2.418 [20-06-2011]
Это обычное наложение проги.Так же как и в видео конвертерах/редакторах...прога,если она бесплатная оставляет свой "отпечаток".
Тоесть на видео накладывает всплывающее изображение,на фотографиях в любом углу или по центру(как на сайте девианарт),на аудио, в нашем случае,просто говорит одну и ту же фразу. ЧТО БЫ ЭТОГО НЕБЫЛО ПРОГРАММУ НЕОБХОДИМО ПРЕОБРЕСТИ,или скачать с таблеткой. | 6 | Ответить
тори про AVS Audio Editor 7.0.1.417 [13-06-2011]
самое обидное что хрень какую то говорит как создашь уже трек((и не убирается(( 1 | | Ответить
qwerty про AVS Audio Editor 7.0.1.417 [11-06-2011]