Free Sound Recorder - простая в использовании программа, которая позволяет захватывать и записывать звуки с любого доступного источника, и затем сохранить результат

GoldWave - отличный аудиоредактор, позволяющий обрабатывать и редактировать все наиболее популярные форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIF, AFC и др.). Присутствуют

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении

MorphVOX Junior 2.8.1

MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового

Dictaphone 1.0.6.128

Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и

Voxal Voice Changer 1.38

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,