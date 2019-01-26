Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные файлы, так и целые альбомы. Содержит встроенные mp3 и flv плеер. Огромная база музыки, абсолютно все стили и направления.
Возможности:
Удобный поиск: по исполнителю, по названию песни или альбома.
Поиск и скачивание видеофайлов. Видео можно смотреть прямо в программе.
Содержит постоянно обновляемые 20 чартов last.fm и различных радиостанций с последними музыкальными новинками.
Автоматический выбор наилучшего битрейта из указанного количества файлов.
Скачивание и прослушивание медиаконтента с ваших друзей и групп Вконтакте. Есть поиск по ID.
Подбор концертов различных групп и исполнителей в вашем городе, на основании ваших музыкальных предпочтений. Возможность заказа билета на ваших любимых исполнителей прямо из программы.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс. Наведите курсор на любой элемент чтобы увидеть подсказку.
Многозадачность: вы можете одновременно скачивать файлы, задавать поиск и смотреть видео.
Ginipic - простая в использовании программа для поиска изображений в Интернете. Проводит одновременный поиск по нескольким фотобанкам, поисковикам и специальным
Отзывы о программе VKontakte.DJ
Олег про VKontakte.DJ 3.89 [11-11-2018]
По 40 скачиваний в день! Народ, а как вы скачиваете? Версия 3.90 не скачивается с сайта - его тормозит аваст, говорит, что заражён. И это ещё бесплатный антивирус.
Версия 3.89 (которая здесь опубликована, но скачивание тоже только с сайта) - то же самое. | 4 | Ответить
Константин про VKontakte.DJ 3.89 [04-06-2018]
установил 3.90 пишет нет связи с интернетом. Что надо устранить? 5 | 6 | Ответить
владимир про VKontakte.DJ 3.87 [06-02-2018]
Сайт великолепен.Легко с ним работать.Но...Выскакивает рамочка про неверный пароль и невозможно её обойти.Сбросишь её только с песней, что хотел прослушать или скачать. Пароль у меня записан.Ошибки быть не может. | 2 | Ответить
Екатерина про VKontakte.DJ 3.87 [29-01-2018]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как удалить с компьютера Vkontakte.DJ? Не помогает ни Касперский , ни чего другого. При каждой загрузке компьютера она самоустанавливается. 3 | 18 | Ответить
Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [30-08-2016]
В последнее время не могу ни смотреть ни скачивать видео. Просто перечеркивается название ролика и не воспроизводится. Последнюю версию скачивала-не помогло. 15 | 10 | Ответить
к23 в ответ Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [24-11-2016]
У меня то же самое, хз что делать с этим... | | Ответить
Разработчик Vkontakte.DJ в ответ Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [04-08-2017]
Здравствуйте.
ВК постоянно что-то меняет в своей логике, из-за чего некоторые функции программы становятся не рабочими. Мы следим за этим и стараемся как можно быстрее выпустить новую версию, где все снова работает. | | Ответить