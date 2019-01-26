Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные файлы, так и целые альбомы. Содержит встроенные mp3 и flv плеер. Огромная база музыки, абсолютно все стили и направления.

Ginipic - простая в использовании программа для поиска изображений в Интернете. Проводит одновременный поиск по нескольким фотобанкам, поисковикам и специальным

HAL - поисковик торрентов. Ищет более чем на 40 лучших трекерах. Позволяет качать торренты без рейтинга! Умеет хранить и автоматически вставлять пароли

Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные mp3 файлы, так и целые

Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов

Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста.

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить