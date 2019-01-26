VKontakte.DJ для Windows

VKontakte.DJ 3.96

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VKontakte.DJ 3.96Описание   Скачать VKontakte.DJ 3.96СКАЧАТЬ (7,12 Мб) Скриншоты VKontakte.DJ 3.96Скриншоты (5)   Статистика VKontakte.DJ 3.96Статистика   Отзывы о VKontakte.DJ 3.96Отзывы (105)  
Оцените программу!
4.32 из 5, всего оценок - 465
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные файлы, так и целые альбомы. Содержит встроенные mp3 и flv плеер. Огромная база музыки, абсолютно все стили и направления.

Возможности:

  • Удобный поиск: по исполнителю, по названию песни или альбома.
  • Поиск и скачивание видеофайлов. Видео можно смотреть прямо в программе.
  • Содержит постоянно обновляемые 20 чартов last.fm и различных радиостанций с последними музыкальными новинками.
  • Автоматический выбор наилучшего битрейта из указанного количества файлов.
  • Скачивание и прослушивание медиаконтента с ваших друзей и групп Вконтакте. Есть поиск по ID.
  • Подбор концертов различных групп и исполнителей в вашем городе, на основании ваших музыкальных предпочтений. Возможность заказа билета на ваших любимых исполнителей прямо из программы.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс. Наведите курсор на любой элемент чтобы увидеть подсказку.
  • Многозадачность: вы можете одновременно скачивать файлы, задавать поиск и смотреть видео.
  • Автоматическое обновление.
Размер файла: 7,12 Мб (Загрузок: 351 068)
Скриншоты VKontakte.DJ:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 351 068
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации - Загрузка файлов
 Программа VKontakte.DJ отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Поиск информации"
 

Etxt Антиплагиат 4.81.0.0

Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить

Advego Plagiatus 3.0.10

Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста.

Google Desktop 5.9.1005.12335

Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов

VKontakte.DJ 3.96

Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные mp3 файлы, так и целые

HAL 1.09.8

HAL - поисковик торрентов. Ищет более чем на 40 лучших трекерах. Позволяет качать торренты без рейтинга! Умеет хранить и автоматически вставлять пароли

Ginipic 1.2.2526.11313

Ginipic - простая в использовании программа для поиска изображений в Интернете. Проводит одновременный поиск по нескольким фотобанкам, поисковикам и специальным

скачать Adguard

Отзывы о программе VKontakte.DJ

Олег про VKontakte.DJ 3.89 [11-11-2018]

По 40 скачиваний в день! Народ, а как вы скачиваете? Версия 3.90 не скачивается с сайта - его тормозит аваст, говорит, что заражён. И это ещё бесплатный антивирус.
Версия 3.89 (которая здесь опубликована, но скачивание тоже только с сайта) - то же самое.
| 4 | Ответить

Константин про VKontakte.DJ 3.89 [04-06-2018]

установил 3.90 пишет нет связи с интернетом. Что надо устранить?
5 | 6 | Ответить

владимир про VKontakte.DJ 3.87 [06-02-2018]

Сайт великолепен.Легко с ним работать.Но...Выскакивает рамочка про неверный пароль и невозможно её обойти.Сбросишь её только с песней, что хотел прослушать или скачать. Пароль у меня записан.Ошибки быть не может.
| 2 | Ответить

Екатерина про VKontakte.DJ 3.87 [29-01-2018]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста как удалить с компьютера Vkontakte.DJ? Не помогает ни Касперский , ни чего другого. При каждой загрузке компьютера она самоустанавливается.
3 | 18 | Ответить

Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [30-08-2016]

В последнее время не могу ни смотреть ни скачивать видео. Просто перечеркивается название ролика и не воспроизводится. Последнюю версию скачивала-не помогло.
15 | 10 | Ответить

к23 в ответ Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [24-11-2016]

У меня то же самое, хз что делать с этим...
| | Ответить

Разработчик Vkontakte.DJ в ответ Дженни про VKontakte.DJ 3.75 [04-08-2017]

Здравствуйте.

ВК постоянно что-то меняет в своей логике, из-за чего некоторые функции программы становятся не рабочими. Мы следим за этим и стараемся как можно быстрее выпустить новую версию, где все снова работает.
| | Ответить

Читать все отзывы (105) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 