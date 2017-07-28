ISO Workshop - удобный и простой в использовании инструмент для работы с образами дисков, с помощью которого можно осуществлять резервное копирование данных с оптических носителей, создавать точные копии дисков, преобразовывать образы в ISO или BIN формат, а также записывать готовые проекты на CD/DVD или Blu-Ray диски.
Ключевые особенности ISO Workshop:
Поддержка форматов ISO, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I, B6I и пр.
Извлечение данных из образов диска.
Преобразование поддерживаемых форматов образа диска в ISO или BIN формат.
Запись ISO или CUE/BIN образов на CD/DVD или Blu-Ray диски.
Поддержка оптических носителей CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE.