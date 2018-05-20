IObit Malware Fighter для Windows

IObit Malware Fighter 6.0.2.4590

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Описание IObit Malware Fighter 6.0.2.4590Описание   Скачать IObit Malware Fighter 6.0.2.4590СКАЧАТЬ (39,24 Мб) Скриншоты IObit Malware Fighter 6.0.2.4590Скриншоты (7)   Статистика IObit Malware Fighter 6.0.2.4590Статистика   Отзывы о IObit Malware Fighter 6.0.2.4590Отзывы (126)  
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4.42 из 5, всего оценок - 89
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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IObit Malware Fighter - утилита для выявления, блокировки и уничтожения вредоносного и нежелательного ПО. Продвинутый алгоритм обнаружения вирусов и программ-шпионов находит и обезвреживает самые глубокие инфекции. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволяет защищать ПК в режиме реального времени. Гибкие настройки позволяет детально настроить уровень защиты.

Возможности программы:

  • Уникальный движок "Dual-Core", использование технологии на уровне драйвера и эвристическое обнаружение защищают компьютер, обнаруживая и обезвреживая любые инфекции (malware и spyware).
  • Три режима сканирования ("Умное", "Полное", "Выборочное").
  • Осуществляет защиту автозагрузки, файловую защиту, контролирует системные процессы, сетевое соединение, браузер, cookie, а также ограждает от угроз, которые могут находиться на сменных носителях.
Что нового в IObit Malware Fighter 6.0.2.4590?
  • Улучшены переводы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты IObit Malware Fighter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 17 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе IObit Malware Fighter

Ерёма про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [13-03-2018]

Из-за определенных неудачных обстоятельств, в один момент я все таки решил задуматься о надежном способе универсальной защиты для своего ПК от различных мошенников. Долго выбирал среди различных бесплатных программ, пока не наткнулся на лучшую утилиту в этом роде — IObit Malware Fighter.
Мне здесь нравится то, что программа действительно работает постоянно и все время скандирует компьютер и все возможные пути проникновения вредоносных элементов, будь то браузер или съемный носитель. При этом программа здорово помогает с назойливой рекламой в Интернете. На мой взгляд, лучшая в своем роде среди всех прочих бесплатных аналогов.
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Максим про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [02-03-2018]

да давно многим известно что шырма сплашная, стоял и антивирус малвер и дефраг который hdd убил, после малвера корейскиий бесплатный антивир не помню как называется тысичи файлов заражонных нашол, аваст от них не далеко ушол, АВАСТ ставит эксперементы с технологией за ваши бабки и вы же потом еще страдаете! а отмаз у них таков что плохого чтоб технология развивалась
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Полиграф в ответ Максим про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [07-03-2018]

Скорее ты заражён... В каждом твоём слове заражение, от банальной безграмотности... ЖИ-ШИ вообще в первом классе проходили... Я хренею с этих русских..
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Николай про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [27-02-2018]

мне пока травится это прога хорошо работает ,будут дальше наблюдать
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Бурик Борисович про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [30-01-2018]

Сегодня установил эту программу. Первое впечатление хорошее.
Хочу отметить:
1. Не обновляется автоматически.
2. Не конфликтует с антивирусом Avira Free.
3. Не находит вирусов там где их нет.
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андрей пилипчук про IObit Malware Fighter 5.4.0.4201 [27-11-2017]

зачем тратить деньги все старые версии например на комсс 1 бесплатные... насколько нужнобыть конченными что бы платить за антивиру..?вы ещё скажите что заплатили за активацию виндовс 8 тысяч ... я взял скачал кмс кряк и крякнул.. короче кто то грибы покупает а кто то в лесу сам соберёт но грибы то в лесу государсвенные..
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