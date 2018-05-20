IObit Malware Fighter - утилита для выявления, блокировки и уничтожения вредоносного и нежелательного ПО. Продвинутый алгоритм обнаружения вирусов и программ-шпионов находит и обезвреживает самые глубокие инфекции. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволяет защищать ПК в режиме реального времени. Гибкие настройки позволяет детально настроить уровень защиты.
Возможности программы:
Уникальный движок "Dual-Core", использование технологии на уровне драйвера и эвристическое обнаружение защищают компьютер, обнаруживая и обезвреживая любые инфекции (malware и spyware).
Три режима сканирования ("Умное", "Полное", "Выборочное").
Осуществляет защиту автозагрузки, файловую защиту, контролирует системные процессы, сетевое соединение, браузер, cookie, а также ограждает от угроз, которые могут находиться на сменных носителях.
SpyHunter - мощная утилита для обнаружения в системе различного вредоносного ПО, защищая вас от негативного воздействия шпионских модулей, троянов, руткитов, червей,
Отзывы о программе IObit Malware Fighter
Ерёма про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [13-03-2018]
Из-за определенных неудачных обстоятельств, в один момент я все таки решил задуматься о надежном способе универсальной защиты для своего ПК от различных мошенников. Долго выбирал среди различных бесплатных программ, пока не наткнулся на лучшую утилиту в этом роде — IObit Malware Fighter.
Мне здесь нравится то, что программа действительно работает постоянно и все время скандирует компьютер и все возможные пути проникновения вредоносных элементов, будь то браузер или съемный носитель. При этом программа здорово помогает с назойливой рекламой в Интернете. На мой взгляд, лучшая в своем роде среди всех прочих бесплатных аналогов. 1 | | Ответить
Максим про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [02-03-2018]
да давно многим известно что шырма сплашная, стоял и антивирус малвер и дефраг который hdd убил, после малвера корейскиий бесплатный антивир не помню как называется тысичи файлов заражонных нашол, аваст от них не далеко ушол, АВАСТ ставит эксперементы с технологией за ваши бабки и вы же потом еще страдаете! а отмаз у них таков что плохого чтоб технология развивалась 1 | 1 | Ответить
Полиграф в ответ Максим про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [07-03-2018]
Скорее ты заражён... В каждом твоём слове заражение, от банальной безграмотности... ЖИ-ШИ вообще в первом классе проходили... Я хренею с этих русских.. | | Ответить
Николай про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [27-02-2018]
мне пока травится это прога хорошо работает ,будут дальше наблюдать | | Ответить
Бурик Борисович про IObit Malware Fighter 5.5.0.4388 [30-01-2018]
Сегодня установил эту программу. Первое впечатление хорошее.
Хочу отметить:
1. Не обновляется автоматически.
2. Не конфликтует с антивирусом Avira Free.
3. Не находит вирусов там где их нет. 2 | | Ответить
андрей пилипчук про IObit Malware Fighter 5.4.0.4201 [27-11-2017]
зачем тратить деньги все старые версии например на комсс 1 бесплатные... насколько нужнобыть конченными что бы платить за антивиру..?вы ещё скажите что заплатили за активацию виндовс 8 тысяч ... я взял скачал кмс кряк и крякнул.. короче кто то грибы покупает а кто то в лесу сам соберёт но грибы то в лесу государсвенные.. 4 | 1 | Ответить