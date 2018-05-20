IObit Malware Fighter - утилита для выявления, блокировки и уничтожения вредоносного и нежелательного ПО. Продвинутый алгоритм обнаружения вирусов и программ-шпионов находит и обезвреживает самые глубокие инфекции. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволяет защищать ПК в режиме реального времени. Гибкие настройки позволяет детально настроить уровень защиты. Возможности программы:

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ