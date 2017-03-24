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Zynga Poker – Texas Holdem для Android

Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для Android

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Описание Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для AndroidОписание   Скачать Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для AndroidСКАЧАТЬ (48,8 Мб) Скриншоты Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zynga Poker – Texas Holdem 21.25 для AndroidОтзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Zynga Poker – Texas Holdem — онлайноое покер-казино с реальными людьми со всего мира. Играйте с настоящими соперниками, которые умеют выстраивать неординарную стратегию, могут поддаваться и блефовать. Игра ведется за столами на 9 или 5 игроков. При входе в игру вы получаете фишки на 60000 долларов (виртуальных конечно же).

Играйте в классический покер в режимах Sit n Go, Shoot Outs, Jump, classic Hold ‘Em или по правилам казино Лас Вегаса. Присоединяйтесь к обширному сообществу любителей покера, участвуйте в турнирах и попробуйте победить самых лучших игроков со всего мира. 

Скриншоты Zynga Poker – Texas Holdem:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 626
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКазино - Карточные - Настольные

Отзывы о программе Zynga Poker – Texas Holdem

bad про Zynga Poker 3.0.2 для Android [22-05-2012]

Раз оно разрешает отправлять платные смс то на уй нано.
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