RemoveIT Pro Enterprise - мощный инструмент для обнаружения и удаления разнообразных вредоносных программ, в том числе Malwares, вирусов, червей, троянов, Adwares и Spywares, а также угроз, которые неподвластные другому антивирусному ПО. Кроме того программа предоставляет пользователю подробную информацию обо всех активных процессах с указанием полного пути и список всех модулей и файлов, находящихся в автозагрузке операционной системы Windows.
Андрей про RemoveIT Pro Enterprise от 04.05.2015 [17-05-2015]
Если хотите поудалять системные файлы, то эта программа - самое то, что вам нужно. А однажды она признала вредоносной саму себя. Думаю, что это был единственный её правильный результат. В общем, если есть желание переустановить систему, то с этой программой вы на правильном пути. 3 | 1 | Ответить
Саид про RemoveIT Pro Enterprise 7.44 build 20.5.20101 [25-06-2011]
Товарищи неопытные и малоопытные пользователи. Не подходите к этой программе, чтобы потом не винить весь мир в ваших проблемах с компом. 3 | | Ответить