Андрей Если хотите поудалять системные файлы, то эта программа - самое то, что вам нужно. А однажды она признала вредоносной саму себя. Думаю, что это был единственный её правильный результат. В общем, если есть желание переустановить систему, то с этой программой вы на правильном пути.

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