AutoHideDesktopIcons для Windows

AutoHideDesktopIcons 3.21

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Описание AutoHideDesktopIcons 3.21Описание   Скачать AutoHideDesktopIcons 3.21СКАЧАТЬ (49 Кб) Скриншоты AutoHideDesktopIcons 3.21Скриншоты (1)   Статистика AutoHideDesktopIcons 3.21Статистика   Отзывы о AutoHideDesktopIcons 3.21Отзывы (1)  
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4.07 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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AutoHideDesktopIcons - небольшая и простая в использовании утилита, позволяющая скрывать и отображать иконки на рабочем столе с помощью жестов мыши. Присутствует возможность автоматического скрытия/отображения панели задач и иконок посредством настраиваемого таймера. Программа не требует инсталляции.

Что нового в AutoHideDesktopIcons 3.21?
  • Различные улучшения и исправления
  • Обновлены переводы
Скриншоты AutoHideDesktopIcons:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
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Отзывы о программе AutoHideDesktopIcons

Гоптимизатор про AutoHideDesktopIcons 1.53 [02-03-2012]

Работает нормально! Жаль что нельзя по клику скрывать значки
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